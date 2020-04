Slováci vlani masívne rušili živnosti a tento rok má byť ešte horší, predpovedajú analytici

Končili vo finančných službách

Výrazné prerušenie živností

12.4.2020 (Webnoviny.sk) - V minulom roku rozbehlo na Slovensku podnikanie ako fyzická osoba 60 010 podnikateľov. Podľa analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode je to iba o 30 viac ako rok predtým. Výrazne však stúpol počet zrušených živnostenských oprávnení.„Nárast počtu zrušených živností pozorujeme dlhodobo. Za rok 2019 sme ich zaznamenali až 52 628, čo je takmer o 10 000 viac, ako to bolo na konci roku 2018. Zároveň je už teraz jasné, že súčasná ekonomická kríza, spôsobená pandémiou koronavírusu, v tomto roku počet zrušených živností významne ovplyvní,“ uviedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.Databázy Bisnode ukazujú, že koncom uplynulého roka bolo aktívnych 462 565 podnikateľov, ktorí podnikajú v rôznych právnych formách ako fyzické osoby. Oproti predošlým rokom predstavuje toto číslo pokles.„V roku 2018 aktivitu vykazovalo dovedna 475 328 fyzických osôb a v roku 2017 to bolo 479 660. Tu je vidieť, že počty aktívnych podnikateľov medziročne klesali. V tomto roku, aj z dôvodu súčasnej krízy, očakávame markantné poklesy. V našich databázach by sa mali odzrkadliť už v letných mesiacoch,“ avizuje Štěpánová.Čo sa týka oblastí pôsobenia jednotlivých fyzických osôb, najviac podnikateľov ukončilo činnosť vo finančných službách. Podnikanie v minulom roku zrušilo spolu 5 230 podnikateľov, ktorí vykonávali činnosti zástupcov poisťovne a maklérov. Druhé miesto v počte zrušených živnostenských oprávnení si držia podnikatelia zaoberajúci sa prípravou stavenísk.„V kategórii príprava stavenísk ukončilo podnikanie 4 725 subjektov. No v počte vzniknutých oprávnení si táto kategória drží prvenstvo,“ priblížila analytička.Podľa očakávaní spoločnosti Bisnode príde v aktuálnom roku k výraznému prerušeniu živností najmä v segmente stravovania, v oblastiach činností starostlivosti o ľudské telo a pre osobnú a fyzickú pohodu, kam spadajú napríklad činnosti kúpeľov, solárnych a masážnych štúdií, ale aj telovýchovno-športových zariadení.„V týchto prípadoch ide o aktivity, ktoré majú úplne, alebo z veľkej časti, v súlade s vládnym nariadením, zakázané podnikať,“ objasnila Štěpánová.Bisnode je líder v dátach a analytike. Zamestnáva viac ako 2 100 pracovníkov v 19 krajinách Európy. Používa analytiku a skóringové modely, vďaka ktorým predpovedá zákaznícke správanie či poskytuje detailné informácie.