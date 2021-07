Slováci vraj masovo zneužívali cestovný semafor, ale štát nevie povedať ako

Cestovný Semafor 2

Nová vyhláška

6.7.2021 (Webnoviny.sk) - Pôvodný systém cestovného semaforu bol podľa rezortu zdravotníctva masovo zneužívaný cez výnimky pre pendlerov. Túto informáciu uvádza ministerstvo v návrhu aktualizácie cestovného semaforu, ktorý minulý týždeň schválila vláda. Nie je však jasné, akým spôsobom a v akom rozsahu sa výnimky zneužívajú. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR na otázky agentúry SITA neodpovedalo a odkázalo na ministerstvo vnútra . Štatistiky však nevedeli poskytnúť ani rezorty vnútra a zahraničných vecí a európskych záležitostí.„Vašu požiadavku sme postúpili na priame zodpovedanie kolegom z rezortu vnútra,“ odpovedal Komunikačný odbor MZ SR. Agentúra SITA však už predtým rezort vnútra oslovila. „Vami požadovanou štatistikou nedisponujeme,“ uviedla v reakcii hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová Cestovný Semafor 2 ponúka pendlerom prechodné obdobie na zaočkovanie. Do 31. júla je možné použiť inštitút pendlera za podmienky pravidelného RT-PCR testu, ktorý nie je starší ako sedem dní. Od 1. augusta sa budú pendleri riadiť režimom pre plne zaočkované a ostatné osoby.Pohyb ľudí, ktorí bývajú za hranicami, sa od piatka 9. júla zjednoduší novou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR . Podľa nej nemajú očkovaní povinnosť testovať sa.„Zároveň po novom podľa stanovenej vyhlášky sa za zaočkovanú osobu považuje aj človek, ktorý je očkovaný prvou dávkou očkovacej látky, pričom táto definícia s platnosťou do 9. augusta platí okamžite po zaočkovaní,“ uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.Zaočkovaným sa zároveň v systéme ehranica stačí zaregistrovať raz za pol roka. Nezaočkovaní občania, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt do 100 kilometrov v prihraničných oblastiach susedného štátu, musia podľa novej vyhlášky predložiť negatívny výsledok PCR testu, ktorý nie je starší ako sedem dní.