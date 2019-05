Slováci vstupujú do manželstva neskôr, rozvádzajú sa aj dlhoročné páry

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 5. mája (TASR) – Slováci vstupujú do sobáša čoraz neskôr, zároveň stúpa počet dlhoročných manželstiev, v ktorých si partneri dajú rozvodom "druhú šancu". Vyplýva to zo zistení Štatistického úradu (ŠÚ) SR, týkajúcich sa demografických procesov v SR.V kontexte desaťročného vývoja (2009 - 2018) sa priemerný vek slovenských mužov i žien, vstupujúcich do manželstva, zvýšil o dva a pol roka.informovala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ Zuzana Podmanická.Generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ Ľudmila Ivančíková doplnila, že regionálne rozdiely v rámci priemerného veku sobášiacich za rok 2018 robili až päť rokov. "spresnila Ivančíková.Stále menej je ľudí, ktorí uzatvorili sobáš do 24 rokov veku.informovala Podmanická. Najväčší počet sobášov uzatvárajú počas celého sledovaného obdobia (2009 - 2018) muži a ženy vo veku 25 - 29 rokov, nasleduje skupina 30 až 34 rokov.Počet sobášov sa v uplynulých desiatich rokoch zvýšil z 26.356 (2009) na 31.177 (2018), zvyšuje sa však i skupina sobášaschopného obyvateľstva, teda tých, ktorí by mohli uzatvoriť manželstvo (slobodní, rozvedení, ovdovené osoby). V roku 2009 ich bolo 1.999.044, v roku 2018 už 2.223.803.Pokiaľ ide o rozvodovosť, od roku 2009 sa znížila vo všetkých krajoch Slovenska. Klesá i počet rozvodov s maloletými deťmi.informovala Podmanická.V medziregionálnom porovnaní za rok 2018 zaznamenali najviac rozvodov v Bratislavskom a Trnavskom kraji, najmenej v Prešovskom kraji.spresnila Ivančíková.Vo všeobecnosti stúpa priemerná dĺžka manželstva, po ktorej k ukončeniu partnerstva dochádza, a to až na 15,4 roka.“ uviedla Podmanická.doplnila zaujímavosť.Najčastejšou príčinou rozvodu manželstiev bola v celom sledovanom období u oboch pohlaví rozdielnosť pováh, názorov a záujmov. V roku 2009 bola dôvodom 61 percent rozvodov, v roku 2018 bola dôvodom rozpadu 70 % rozvedených manželstiev.