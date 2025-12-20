|
Sobota 20.12.2025
|
20. decembra 2025
Slováci vyhodia najviac jedla počas Vianoc. Dôvod? Len aby niečo na štedrovečernom stole nechýbalo
Vianoce sú obdobím, keď si mnohí ľudia doprajú viac než počas bežných dní. S tým však úzko súvisí aj zvýšené riziko plytvania potravinami. Podľa odborníkov sa práve počas sviatkov zvyšuje objem ...
20.12.2025 (SITA.sk) - Vianoce sú obdobím, keď si mnohí ľudia doprajú viac než počas bežných dní. S tým však úzko súvisí aj zvýšené riziko plytvania potravinami. Podľa odborníkov sa práve počas sviatkov zvyšuje objem vyhodeného jedla o 20 až 30 percent. Na Slovensku sa ročne vyprodukuje viac ako pol milióna ton potravinového odpadu, z čoho až 67 percent vzniká v domácnostiach. V priemere to predstavuje približne 65 kilogramov na osobu.
„Vianočný stres, vysoké očakávania a obava, že by nám doma mohlo niečo chýbať, majú negatívny vplyv na naše nákupné správanie. Mnohé potraviny končia v odpade jednoducho preto, že ich nestihneme spotrebovať alebo na ne zabudneme,“ upozorňuje Zuzana Madajová, predsedníčka občianskeho združenia Free Food, ktoré sa venuje téme znižovania potravinového odpadu.
Podľa nej je pritom veľká časť vyhodeného jedla stále použiteľná – často ide o potraviny, ktoré boli nesprávne nakúpené, skladované alebo zbytočne vyhodené len preto, že uplynula ich minimálna trvanlivosť.
Na rovnaký problém upozorňuje aj obchodný reťazec Tesco, ktorý sa dlhodobo venuje znižovaniu odpadu vo svojich predajniach. Podľa ich údajov sa od roku 2016 podarilo znížiť potravinový odpad o 81 percent, čo predstavuje úsporu viac než 71-tisíc ton emisií CO₂. V uplynulom roku darovalo Tesco 95 percent nepredaných, ale stále kvalitných potravín charitatívnym organizáciám, čím zachránilo 22-tisíc ton jedla.
„Aj malý kúsok jedla, ktorý neskončí v odpade, má zmysel. V Tescu sa o to usilujeme každý deň a chceme byť inšpiráciou aj pre domácnosti. Najmä pred Vianocami, keď ľudia často nakúpia viac, než potrebujú. Ak si sviatočné nákupy lepšie naplánujeme, môžeme si dopriať štedré sviatky bez zbytočného odpadu,“ uviedla Michaela Lehotská, manažérka spoločenskej zodpovednosti Tesca na Slovensku. Zdôraznila, že obchody budú otvorené aj medzi sviatkami, takže nie je potrebné robiť veľké zásoby dopredu.
Odborníci sa zhodujú, že najčastejším dôvodom plytvania je nadmerné nakupovanie, nedostatočné plánovanie a impulzívne rozhodovanie pri nákupe. Sviatočné prejedanie a príprava množstva jedál, ktoré sa nestihnú zjesť, zvyšujú objem odpadu. Najviac končí v koši chlieb, ovocie, zelenina, hotové jedlá a mliečne výrobky.
Medzi preventívne kroky patrí napríklad včasné plánovanie vianočného menu podľa počtu hostí, vytvorenie nákupného zoznamu a jeho dôsledné dodržiavanie, kontrola zásob doma pred nákupom či vyhýbanie sa nákupom nalačno. Pri skladovaní potravín je dôležité rozlišovať medzi označeniami „spotrebujte do“ a „minimálna trvanlivosť“, keďže mnohé potraviny sú pri správnom skladovaní použiteľné aj po dátume uvedenom na obale.
Rýchloskaziteľné potraviny by mali byť v chladničke na viditeľnom mieste, aby sa nezabudlo na ich spotrebu, zatiaľ čo zelenina a ovocie majú svoje miesto v zásuvkách.
Pri pečení sa odporúča neprepínať množstvá a piecť podľa reálnej spotreby. Cesto možno pripraviť aj vopred a zamraziť, čím sa znižuje riziko plytvania. Zvyšky zo sviatočného varenia – ako zelenina, zemiaky, pečivo či vajcia – sa dajú zužitkovať pri ďalších jedlách alebo ich možno skompostovať. Ak aj po sviatkoch zostane viac jedla, je vhodné ho zamraziť alebo ponúknuť známym.
Záverom odborníci pripomínajú, že počas Vianoc nie je potrebné naložiť si na tanier viac, než v skutočnosti zjeme. Menšie porcie umožnia ochutnať rôzne jedlá bez prejedania a zároveň predchádzajú vzniku zvyškov, ktoré by neskôr mohli skončiť v odpade. Plytvanie potravinami má významný dopad na životné prostredie – v celej Európskej únii sa vyhodené potraviny podieľajú na vzniku približne 10 percent emisií skleníkových plynov.
V roku 2024 Tesco na Slovensku predalo viac ako 514-tisíc ton potravín, pričom potravinový odpad predstavoval len 0,37 percenta z tohto objemu. Napriek tomu odborníci upozorňujú, že najväčší podiel odpadu stále nevzniká v predajniach, ale v domácnostiach. Práve preto má význam učiť sa, ako jedlom neplytvať – a to najmä v období, keď je ho na stoloch viac než inokedy.
