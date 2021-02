Slováci výstavbu či rekonštrukciu nerušia, pre pandémiu však až 62 percent nebude na čas

Skomplikovaná situácia

Oddialené rekonštrukcie

21.2.2021 (Webnoviny.sk) - Napriek kríze spôsobenej šírením vírusu COVID-19 väčšina Slovákov nepozastavila stavbu rodinného domu. Až 62 percent ľudí však nedokončí svoj dom či rekonštrukciu bytu v plánovanom termíne.Vyplýva to z prieskumu realizovaného na piatich slovenských a českých webových portáloch o bývaní na vzorke 1 009 ľudí.Pre pandémiu sa mnohým realizácia stavby predĺži o niekoľko týždňov, pre pätinu opýtaných to znamená posun prác dokonca o viac ako 6 mesiacov. Ako ďalej informovala Silvia Bíňovská zo spoločnosti Key Communications, koronakríza zasiahla 48 percent ľudí najviac na jeseň minulého roka.Na stavbu alebo rekonštrukciu vlastného bývania plánovalo 35 percent opýtaných minúť viac ako 50-tisíc eur. Príchod pandémie však skomplikoval situáciu, najmä pre stratu zamestnania alebo zníženie platu jedného z partnerov.Viacerým respondentom vznikli problémy so schválením hypotéky, alebo sa im nepodarilo predať nehnuteľnosť, ktorou chceli financovať stavbu nového domu.Pre koronakrízu muselo 34 percent Slovákov znížiť objem svojich investícií do výstavby o 10 až 30 percent oproti pôvodnému zámeru. Viac ako polovica opýtaných však investuje do stavby či rekonštrukcie domu rovnako, ako si naplánovala.Výstavbu či rekonštrukciu domu a bytu oddialilo obmedzené vychádzanie, nedostatok stavebných materiálov na skladoch a dlhšie čakacie lehoty na dodanie tovaru, najmä zo zahraničia.Ľudí nepotešili ani zavreté stavebniny a nedostatok stavebných pracovníkov, ktorí museli pre chorobu zostať v karanténe. Podľa viacerých opýtaných bolo oneskorené aj vydávanie stavebných povolení, zápisy do katastra či získavanie dokumentov potrebných k stavbe domu.Aj napriek tomu sa koronakríza výrazne nedotkla 37 percent staviteľov, ktorí pri výstavbe idú naďalej podľa plánu. Ľudia sú však opatrnejší, 26 percent z nich nakupuje rozvážnejšie a šetrnejšie.