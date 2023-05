Slováci zaknihovali na MS vo footgolfe dve výhry

Slovenskí reprezentanti vo footgolfe úspešne vstúpili do tímovej súťaže na majstrovstvách sveta v americkom Orlande. V F-skupine najprv zdolali Luxembursko 4:3 a následne si rovnakým výsledkom poradili aj s Talianskom.





Slovákov čaká na záver duel s Maďarskom (v stredu o 15.00 SELČ), ktoré momentálne vedie tabuľku vďaka lepšiemu skóre. Ak chcú teda postúpiť z prvého miesta, potrebujú Maďarov zdolať. Medzi najlepšiu osmičku postúpia šiesti víťazi skupín a dva najlepšie tímy na druhých miestach."Odohrali sme dva náročné zápasy, aj keď každý bral Luxembursko ako outsidera, ale opak bol pravdou. Vo footgolfe už na svetovom alebo európskom šampionáte niet ľahkého súpera. Víťazstvo nad Luxemburčanmi nás naštartovalo a v tesnom a napínavom zápase sme porazili silné Taliansko. Najbližší zápas s Maďarskom bude plné rivality, keďže je to súper s ktorým hrávame nielen zápasy na šampionátoch, ale aj priateľské a prípravné zápasy. Iba víťazstvo nám zaručí postup do svetovej osmičky. Verím nášmu tímu, že to zvládneme," uviedol v tlačovej správe Slovenskej footgolfovej asociácie kapitán slovenského tímu Tomáš Bartko.

MS vo footgolfe v Orlande



tímová súťaž mužov



F-skupina



Slovensko - Luxembursko 4:3, Maďarsko - Taliansko 4:3, Slovensko - Taliansko 4:3, Maďarsko - Luxembursko 5:2







tabuľka:



1. Maďarsko 2 2 0 0 9:5 6



2. SLOVENSKO 2 2 0 0 8:6 6



3. Taliansko 2 0 0 2 6:8 0



4. Luxembursko 2 0 0 2 5:9 0