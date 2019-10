Slováci zavŕšili kvalifikáciu výhrou nad Francúzskom

Slovenský vodný pólista Maroš Tkáč sa teší po góle v zápase Slovensko – Francúzsko počas posledného dňa kvalifikačného turnaja na ME 2020 mužov, 13. októbra 2019 v Novákoch. Foto: TASR Foto: TASR

B-skupina:



Slovensko - Francúzsko 9:6 (3:2, 2:3, 3:0, 1:1)



Zostava a góly SR: Hoferica, Veternik - Caraj 2, Zaťovič 1, P. Tkáč, Mitruk, Molnár, Maroš Tkáč 3, Bielik, Zareva, Kolárik 1, Baláž 1.



Ďalší výsledok B-skupiny:



Ukrajina - Bielorusko 7:10 (1:4, 2:1, 4:3, 0:2)



Konečná tabuľka B-skupiny



1. SLOVENSKO 3 3 0 0 44:15 9*



2. Francúzsko 2 2 0 1 48:20 6*



3. Bielorusko 3 1 0 2 20:48 3



4. Ukrajina 3 0 0 3 17:46 0



*-postup na ME 2020

Nováky 13. októbra (TASR) – Slovenskí vodní pólisti zvíťazili aj v záverečnom treťom zápase B-skupiny kvalifikácie ME 2020. Nad Francúzskom triumfovali 9:6 a turnaj v Novákoch skončili bez straty bodu. Postup na ME 2020 v Budapešti si zabezpečili už v utorňajšom stretnutí s Ukrajinou. Spoločne so slovenským tímom postúpili aj Francúzi, ktorí v skupine obsadili postupovú 2. priečku.