Slováci zdolali Rakúsko a sú bližšie k postupu

Na snímke slovenských volejbalistov po výhre v treťom sete v zápase B-skupiny na majstrovstvách Európy vo volejbale mužov Slovensko - Španielsko 14. septembra 2019 v Bruseli. FOTO TASR - Martin Baumann *** Local Caption *** slovenskí volejbalisti Foto: Foto:

Na snímke radosť slovenských volejbalistov po výhre v 3:1 na sety v zápase B-skupiny na majstrovstvách Európy vo volejbale mužov Slovensko - Španielsko 14. septembra 2019 v Bruseli. FOTO TASR - Martin Baumann *** Local Caption *** slovenskí volejbalisti Foto: Foto:

B-skupina:

Slovensko - Rakúsko 3:1 (-19, 20, 21, 15)



zápas trval 117 minút, rozhodovali: Mezöffy (Maď.) a Guillet (Fr.), 800 divákov.



Slovensko: Michalovič 26, Kriško 13, Ondrovič 7, Paták 4, Krajčovič 14, Zaťko 4, libero Vitko 1 (Palgut 0, Gavenda 2, Firkaľ 0, libero Ihnát 0)



Rakúsko: Wohlfahrtstätter 9, Menner 6, Zass 19, Berger 13, Thaller 6, Grabmüller 6, libero Kroiss 0 (Landfahrer 1, Thröthann 2, Tusch 0)

Na snímke slovenský trojblok sprava Tomáš Kriško, Peter Ondrovič, Peter Michalovič (a vľavo smečuje Alexander Berger (Rakúsko) v zápase B-skupiny na majstrovstvách Európy vo volejbale mužov Slovensko - Španielsko 14. septembra 2019 v Bruseli. FOTO TASR - Martin Baumann Foto: Foto:

hlasy po zápase:



Andrej Kravárik, tréner SR: "Po prvom sete by ste sa mi krvi nedorezali. To čo sa udialo potom, to klobúk dolu. Výkon začal gradovať, chalani začali medzi sebou komunikovať, začali nám fungovať veci, ktoré sme si povedali. Bol to výkon, aký sa patril proti Rakúšanom podať."



Tomáš Kriško, smečiar SR: "Som rád, že sa nám podarilo vyhrať za tri body a splnili sme úlohu. Mrzí ma stratený bod so Španielskom, musíme ešte zabojovať, aby sme sa nemuseli spoliehať na favoritov."



Peter Michalovič, najlepšie bodujúci hráč SR v zápase: "Po tom, ako sa vyvíjal prvý zápas, môžeme byť spokojní s piatimi bodmi. Dnes bolo dôležité vyhrať za tri body. V prvom sete sme boli prispatí, nevyšli nám nejaké veci na útoku. Potom mi Juro Zaťko začal prihrávať z každej pozície, nemal som problém presadiť sa."



Na snímke radosť slovenských volejbalistov s fanúšikmi po výhre 3:1 na sety v zápase B-skupiny na majstrovstvách Európy vo volejbale mužov Slovensko - Španielsko 14. septembra 2019 v Bruseli. FOTO TASR - Martin Baumann *** Local Caption *** slovenskí volejbalisti fanúšikovia Foto: Foto:

ďalší výsledok B-skupiny:



Belgicko - Nemecko 3:2 (23, 17, -22, -15, 13)



zápas trval 128 minút, rozhodovali: Akinci (Tur.) a Twardowski (Poľ.), 4100 divákov.



tabuľka B-skupiny:



1. Belgicko 2 2 0 6:2 5



2. SLOVENSKO 2 2 0 6:3 5



3. Srbsko 1 1 0 3:0 3



4. Španielsko 1 0 1 2:3 1



5. Nemecko 2 0 2 2:6 1



6. Rakúsko 2 0 2 1:6 0





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 14. septembra (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti zvíťazili na 31. ME aj vo svojom druhom zápase. V sobotu v Bruseli zdolali Rakúsko 3:1 a výrazne sa priblížili k postupu zo skupiny. Zverenci Andreja Kravárika prehrali prvý set 19:25, ďalšie tri však už boli v ich réžii a po 117 minútach sa tešili z triumfu.Do osemfinále postúpia zo šesťčlennej skupiny štyri mužstvá, Slovákom patrí po dvoch zápasoch v tabuľke B-skupiny druhá priečka s piatimi bodmi za vedúcim Belgickom.Na ďalšie zápasy sa slovenskí reprezentanti presunú do Antverp, v Lotto Aréne sa po prvý raz predstavia v nedeľu o 18.30 proti Srbsku.Rakúski reprezentanti začali lepšie, viedli 1:0 i 2:1. Slováci však držali krok a za stavu 4:4 išli po zakončení Kriška po prvý raz do vedenia. Ten istý hráč neskôr esom zvýšil po prvý raz na rozdiel dvoch bodov 8:6. Rakúšania neskôr otočili stav, dostali sa aj do trojbodového vedenia, ale Slováci začali sťahovať a po niekoľkých výborných blokoch opäť viedli 18:17. V závere sa im však prestalo dariť a reprezentanti Rakúska získali prvý set v pomere 25:19.V úvode druhého setu sa Kravárikovi zverenci lepšie skoncentrovali, udržiavali si mierny náskok. Neskôr po smeči Zaťka viedli už 13:10. V zlepšenej hre pokračovali a napokon v druhom sete triumfovali 25:20.Tretí set bol opäť vyrovnaný, obe mužstvá sa naťahovali o každú loptu. Po zlom podaní Kriška viedlo Rakúsko 14:12. Slováci však potom opäť zabrali a šnúrou dobrých lôpt viedli pred koncom setu 22:17. Posledný bod v treťom dejstve zaznamenal Ondrovič, slovenskí reprezentanti v ňom triumfovali 25:21.Vo štvrtom sete si už slovenskí volejbalisti nenechali vziať dôležité víťazstvo a trpezlivou hrou držali súpera na dištanc. Získali ho pre seba za 22 minút jednoznačne 25:15.