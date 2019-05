SLOVÁCI ZDOLALI V GENERÁLKE NÓROV PO PREDĹŽENÍ

Michalovce 7. mája - Slovenskí hokejisti zvíťazili v záverečnom prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta (10.-26. mája) nad Nórskom 3:2 po predĺžení. O víťazný gól sa v utorok v Michalovciach v 61. minúte postaral Richard Pánik.



Záverečná nominácia slovenského tímu na šampionát bude známa pred stredajším tréningom. Zverenci Craiga Ramsayho nastúpia na prvý zápas MS v piatok o 20.15 proti USA v Košiciach.

Slovensko - Nórsko 3:2 pp (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0)



Góly: 1. Černák (Tatar, Pánik), 52. Zigo (Lantoši), 61. Pánik (Tatar) - 47. Trettens (Forsberg, Kristiansen), 54. Lindström (Holös). Rozhodovali: Jonák, Snášel - Gajan, Smrek, vylúčení: 9:8 na 2 min., navyše Haga 10 min. za napadn. hlavy a krku a Kasastul (obaja Nór.) za napadn. zozadu, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3059 divákov.



zostavy:



Slovensko: Rybár - Černák, Sekera, Jaroš, Marinčin, Ďaloga, Fehérváry, Čajkovský, Koch - Pánik, Sukeľ, Tatar - Studenič, Zigo, Daňo - Lantoši, Marcinko, Bondra - Liška, Buc, Buček



Nórsko: Haukeland - Holös, Lesund, Espeland, Bonsaksem, Johannesen, Nörstebö, Kasastul, Bull - Reichenberg, M. Olimb, Olden - Valkvae Olsen, Haga, Trettenes - Martinsen, Lindström, Roest - Kristiansen, Forsberg, Röymark

Slováci mali ideálny štart do zápasu, keď sa už v 22. sekunde ujala strela obrancu Černáka, ktorá skončila v bránke Haukelanda - 1:0. Tento moment predznamenal prevahu domácich, ktorú však v prvej tretine neprejavili ďalším gólom. Nepodarilo sa to ani Daňovi, ktorý v 7. minúte ušiel nórskej obrane, ale Haukelanda neprekonal. Slováci mali v prvej tretine hru pod kontrolou, viac držali puk a pôsobili sebaistým dojmom.



Nóri sa k slovu dostali najmä v presilovkách, ale ich kombináciám chýbal moment prekvapenia. Slováci boli strelecky aktívnejší aj v druhej časti a viackrát boli blízko k druhému gólu. Bondra, Liška a ani Buček, ktorý neuspel po krátkom úniku, však skóre nezmenili. V druhej tretine nechýbali ani emócie a potlesk divákov si vyslúžil Fehérváry za potýčku s Martinsenom.



Slováci sa snažili kontrolovať hru aj v úvode tretej časti, zabrzdili ich však oslabenia. Vylúčenie Černáka v 46. minúte ešte zvládli, no v pokračujúcom tlaku Nórov vyrovnal Trettens - 1:1. Slováci nepoľavili z aktívneho hokeja, náskok im v 52. minúte ešte nevrátil Jaroš, ale v následnej presilovke Zigo zblízka prekonal Haukelanda a upravil na 2:1. Tesný náskok domácich mal iba dvojminútové trvanie a presilovku Nórov využil Lindström - 2:2. V závere zápasu mali oba tímy viacero sľubných šancí rozhodnúť, no zápas napokon dospel do predĺženia.



V ňom rozhodol o slovenskom víťazstve Richard Pánik. Po zápase nasledovali ešte doplnkové samostatné nájazdy, v ktorých zo Slovákov skórovali Pánik a Marinčin.



Hlasy po zápase (zdroj: TASR, RTVS):



Craig Ramsay, tréner SR: "Bol to bláznivý zápas. Hrali sme fantasticky prvých desať minút, no potom sme neplnili všetko, čo som od hráčov vyžadoval. Musíme hrať stále celých 60 minút. Konečnú nomináciu oznámime až po porade realizačného tímu, ale účasť na svetovom šampionáte si zalúžia všetci hráči."



Tomáš Tatar, útočník SR: "Takéto víťazstvo je dôležité pre pohodu pred MS. Nóri boli nepríjemní, prvý gól dali z ostrého uhlu, skočilo im to tam. Mali sme veľa príležitostí a presiloviek, ktoré musia byť lepšie. To sú veci, ktoré rozhodujú zápasy."



Erik Černák, obranca SR: "Streliť gól bol výborný pocit. Bol to môj prvý gól v reprezentácii, konečne mi to padlo. Ja som si puk neodložil, ale myslím si, že mi ho vzali maséri."



Martin Marinčin, obranca SR: "Nóri boli kvalitnejší súper než Briti, o čom sme si hovorili už pred zápasom. Potvrdili to aj tým, že stiahli na 2:2. Začiatok zápasu sme mali veľmi dobrý, v druhej tretine mali lepší štart oni. Nóri hrali dobre a myslím si, že na MS budú ešte lepší."