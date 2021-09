Slováci zlepšili herný prejav, ale postup na MS vo futbale 2022 sa im vzdialil

V Rusku a Chorvátsku treba víťazstvá



Tabuľka H-skupiny

1. Chorvátsko 6 4 1 1 8:1 13

2. Rusko 6 4 1 1 10:4 13

3. SLOVENSKO 6 2 3 1 7:5 9

4. Slovinsko 6 2 1 3 4:7 7

5. Malta 6 1 1 4 6:11 4

6. Cyprus 6 1 1 4 1:8 4





Zápasy posunuli na vyšší level

8.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia si pred septembrovým trojzápasom kvalifikácie MS 2022 stanovila dva náročné ciele.Zverenci trénera Štefana Tarkoviča chceli vybojovať aspoň šesť bodov a zlepšiť herný prejav v porovnaní s majstrovstvami Európy.Stručný záver je taký, že na futbal v podaní Slovákov sa po dlhšom čase dá pozerať, ale body do tabuľky H-skupiny im pribudli len štyri. A prípadný postup na svetový šampionát do Kataru sa výrazne vzdialil. víťazstvo nad Cyprom (2:0) aktuálne stačia na tretie miesto a štvorbodové manko na Chorvátov a Rusov. Inými slovami, favoriti H-skupiny už výraznejšie odskočili ostatným súperom.A ak chcú Slováci ešte pomýšľať na postup, potrebujú v októbri zvíťaziť najlepšie u oboch týchto najväčších súperov. Najprv 8. 10. sa predstavia v Rusku, a o tri dni neskôr v Chorvátsku. A neskôr v novembri v kvalifikačnom finiši musia ešte vybojovať víťazstvá doma nad Slovinskom (11. 11.) a tiež na Malte (14. 11.).Priamy postup na MS 2022 do Kataru si vybojujú len víťazi desiatich európskych skupín. Tímy z druhých miest dostanú šancu v marci 2022 po boku dvoch víťazov skupín z Ligy národov 2020/2021, ktorí v kvalifikácii MS 2022 neskončili vo svojej skupine na prvých dvoch priečkach. Žreb z tucta týchto tímov určí tri štvorice. Najprv nastúpia proti sebe v semifinále a víťazi vo finále. Traja úspešní finalisti sa predstavia na MS 2022."Body nám síce chýbajú, ale každý musel vidieť, že naše posledné zápasy boli kvalitatívne úplne inde ako predtým. Proti Slovincom a Chorvátom sme mali veľa šancí, ktoré sme nepremenili. Proti Cypru nám to tam konečne padlo a dôležité je aj to, že sme nedostali gól," uviedol Martin Koscelník na webe Slovenského futbalového zväzu. Snaživý krajný obranca, ktorý proti Cypru dostal prednosť pred dlhoročnou stálicou Petrom Pekarík a odohral celý zápas, korunoval svoj výkon gólom do šibenice cyperskej bránky. V 77. min ním pečatil na 2:0."Vraví sa, keď nevieš, čo s loptou, tak strieľaj... Odrazila sa ku mne lopta a nechcel som nič vymýšľať. Vystrelil som a padlo to. Bol to asi jeden z najkrajších gólov v kariére. Je to neskutočný pocit, keď počujete divákov skandovať vaše meno, lebo ste strelili gól. Reprezentácia a gól sú pre mňa bonus, určite niečo priplatím v šatni," dodal 26-ročný Koscelník, na klubovej úrovni hráč českého Liberca.