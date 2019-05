Slováci žnú v izraelskom akcelerátore prvé úspechy

Na archívnej snímke podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (TASR) - Slovensko zaznamenalo v rámci medzinárodného akcelerátora SIT4F a jeho programu Innovation Leaders Open Gate v izraelskom Tel Avive prvý úspech. Program pre spoločnosti financuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Slováci v súťaži The Future of Mobility Hackathon obsadili druhé miesto a získali odmenu takmer 5000 eur.Hackathon, ako informovala úrad podpredsedu vlády TASR, zorganizovala spoločnosť Israel Roads Company. Uskutočnil sa v spolupráci s najväčšími izraelskými infraštruktúrnymi a dopravnými firmami Ayalon Highway Co., Israel Railways Corporation, Cross-Israel Highway (6 Highway), Yefe Nof Transportation and Infrastructure Constructions a National Public Transport Authority.Zástupcovia Slovenska počas 24 hodín vyvinuli priekopnícky produkt s názvom SonaRoads. Táto nová technológia môže pomôcť spoločnostiam získať aktuálne údaje o podmienkach na cestách, ich poškodení, nebezpečenstve či potrebnej údržbe.Princípom produktu je inštalácia špeciálneho senzora do asfaltu, ktorý bude generovať zvukové frekvencie a následne ich zaznamenávať. Ultrazvukom sa vytvorí vizuálna mapa, ktorá ukáže povrch i hĺbku cesty. Technológia bude schopnácestu a bude vedieť určiť, či cesta puká, akou rýchlosťou, pričom tento defekt zachytí v skorom štádiu. Pomôže to spoločnostiam, ktoré sa zameriavajú na údržbu ciest rozhodovať sa v reálnom čase. Okrem toho dokáže technológia ukázať, aká je na ceste premávka, či na nej nie je nehoda alebo iné anomálie. Produkt by mal ušetriť náklady na opravy ciest, znížiť počet nehôd a poškodení motorových vozidiel, ako aj súdnych sporov, no tiež zaťaženie ekonomiky.povedal podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši.Zástupcovia firiem, ktoré uspeli v troch výzvach ÚPVII v oblastiach priemysel 4.0, kybernetická bezpečnosť a biotechnológie, majú za sebou polovicu intenzívneho osemtýždňového akceleračného programu. Ten im pomôže zdokonaliť svoje inovatívne nápady, resp. produkty, ako aj získať množstvo užitočných kontaktov.Na konci programu čaká spoločnosti podujatie Demo Day, na ktorom budú prezentovať svoje inovatívne riešenia pred porotou, investormi a zástupcami médií. Zároveň sa budú uchádzať o finančné zdroje od zástupcov izraelských fondov.