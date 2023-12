Slováci zostali jediným tímom v skupine bez straty bodu, pokúsia sa zopakovať triumf nad Američanmi z minulého roka (video)

Jediní bez straty bodu

30.12.2023 (SITA.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti sú zatiaľ stopercentní na majstrovstvách sveta do 20 rokov vo švédskom Göteborgu. Po triumfoch nad Čechmi (6:2) a Švajčiarmi (3:0) si zverenci trénera Ivana Feneša poradili aj s Nórmi (8:4) a vôbec prvýkrát v histórii vyhrali prvé tri svoje zápasy na MSJ Slováci zostali jediným tímom bez straty bodu v B-skupine, keďže Američania zdolali Čechov 4:3 až po samostatných nájazdoch. Zámorský tím prišiel o prvý bod na turnaji a v tabuľke sú Američania druhí za Slovákmi.Nič to nemení na tom, že víťaz silvestrovského poludňajšieho súboja USA - Slovensko sa zároveň stane víťazom B-skupiny a vo štvrťfinále 2. januára nastúpi proti štvrtému tímu A-skupiny, ktorým bude Fínsko, Lotyšsko alebo Nemecko.„Sme veľmi vďační za 9 bodov z troch zápasov, ale nesmieme sa zastaviť. Pozeráme sa len dopredu na zápas proti USA a dozadu sa neobzeráme," povedal útočník Dalibor Dvorský vo videorozhovore na webe SZĽH K nadchádzajúcemu zápasu o prvenstvo v B-skupine proti Američanom doplnil: „Už len to je motivácia, že nastúpime proti silnému tímu USA. Kvalitu však máme aj my a povzbudiť nás môže aj to, že na predchádzajúcom svetovom šampionáte sme Američanov zdolali. Pokúsime sa to zopakovať a vyhrať našu skupinu. Bude to dobrý zápas."Piatkový duel Slovákov proti Nórom bol zaujímavý aj v tom, že do streleckej listiny sa zapísal aj najmladší hráč slovenského výberu. Siedmy gól strelil 16-ročný obranca Luka Radivojevič, syn niekdajšieho úspešného reprezentanta Branka Radivojeviča.Šestnásťročný bek sa stal druhým najmladším strelcom Slovenska v histórii juniorských majstrovstiev sveta po Mariánovi Gáboríkovi. Luka Radivojevič pôsobí v juniorskom tíme švédskeho Örebra, pričom v tejto sezóne debutoval už aj medzi seniormi v SHL.„Ako otec som veľmi hrdý a som rád, že aj on prispel k výhre gólom,“ povedal Branko Radivojevič v štúdiu JOJ Šport o svojom synovi.