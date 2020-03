Slováci zostávajú v hre o postup, Polášek so Zelenayom zdolali českých mladíkov

Davisov pohár 2019/2020



kvalifikácia o postup na finálový turnaj



Hlasy po zápase:

6. - 7. marca v Bratislave, antuka pod zatvorenou strechou AXA arény NTCFilip Polášek, Igor Zelenay - Jonáš Forejtek, Zdeněk Kolář 6:4, 6:4 za 79 minút"Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas. Na returne sme si vytvorili veľa šancí a podarilo sa nám ich vždy brejknúť na začiatkoch setov. Môžeme byť spokojní, zápas sme mali relatívne pod kontrolou. Hrali sme rýchlejšie a oni boli často pod veľkým tlakom. Teraz je to už len na chalanoch, aby sa im to podarilo otočiť. Myslím si, že zvyšné singlové zápasy sú 50 na 50 a nebolo by to prvýkrát, čo sa nejakému tímu v Davis Cupe podarilo otočiť stav z 0:2 na zápasy.""Počítali sme s tým, že nenasadia Veselého, ale napokon sa rozhodli šetriť aj Rosola. Možno si Česi mysleli, že deblový bod bude ťažšie získať a sústredili sa na dvojhry. Dôležité bolo, že sme nečelili žiadnemu brejkbalu a naše servisy boli pod kontrolou. To nám dodávalo sebavedomie. V poslednom geme na príjme som to veľmi chcel ukončiť, ale práve vtedy som sa trošku trápil. Celkovo môžeme byť spokojní, spravili sme málo chýb a cením si, že sme udržali naše šance."Andrej Martin - Jiří VeselýJozef Kovalík - Lukáš RosolAndrej Martin - Lukáš Rosol 4:6, 4:6 za 88 minútJozef Kovalík - Jiří Veselý 3:6, 5:7 za 94 minút