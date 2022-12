Slováci zvíťazili v generálke na MS v hokeji do 20 rokov, strelili päť gólov (video)

Najlepší zápas v príprave

Tri asistencie Mešára

24.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskej reprezentácii hokejistov do 20 rokov vyšla generálka na juniorský svetový šampionát v Kanade, v noci z piatka na sobotu zdolali v kanadskom Trure rovesníkov z Rakúska 5:1. Na hladkom triumfe sa dvoma presnými zásahmi podieľal Servác Petrovský , po jednom góle pridali Dalibor Dvorský, Samuel Honzek a Libor Nemec.Predtým mladí Slováci podľahli Nemcom 0:5 a Kanaďanom 1:6. Do dejiska MSJ sa slovenskí hokejisti presunú v sobotu, prvé vystúpenie na turnaji ich čaká až v utorok 27. decembra. Slovenský tím sa na šampionáte predstaví v základnej B-skupine a jeho súpermi budú postupne Fíni, Američania, Lotyši a Švajčiari."Odohrali sme náš najlepší zápas v tejto príprave. Veľmi nás to teší, pretože sme boli dominantní a presadili sme sa strelecky. Naša hra mala kvalitu a sme radi, že po náročnej príprave môžme byť spokojný s našou hrou. Konečne prišli hokejky Filipovi Mešárovi a Servácovi Petrovskému, ktoré sa niekde šesť dní túlali. Bolo to na ich hre vidieť, presadil sa náš elitný útok, hrali výborne, presilovú hru zahrali skvele. Je fajn, že v tretej tretine sme im mohli trochu šetriť a mohli si oddýchnuť. V sobotu sa sťahujeme do Monctonu a tam nás čaká štedrovečerná večera. Po tomto dvojtýždňovom bloku si dáme teraz deň oddychu a až v nedeľu oznámime záverečnú nomináciu na šampionát," prezradil po víťaznom súboji hlavný kouč Ivan Feneš vo videu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).Víťazný gól v piatkovým súboji patril Daliborovi Dvorskému , stále iba 17-ročný útočník pôsobí na klubovej úrovni vo Švédsku."Myslím si, že sme boli lepší od začiatku až do konca. Tento triumf sme potrebovali, ale stále je to iba príprava. Musíme si ďalej vziať tie dobré veci a zo zlých sa zase poučiť. Päť gólov nám pozdvihlo sebavedomie, potrebovali sme ich. Musíme veľa strieľať a ísť na dorážky, z predbránkového priestoru padajú góly. Fíni budú na úvod MSJ dobrý súper, ale musíme hrať našu hru," poznamenal zvolenský rodák, ktorý by v najbližšom drafte nováčikov do zámorskej NHL nemal chýbať medzi výbermi v 1. kole.O rok starší krídelník Filip Mešár síce v piatok neskóroval, ale mal tri asistencie. "Nebolo to nič ľahké, lebo Rakúšania boli veľmi húževnatý súper. Dobre korčuľovali, napádali nás a hrali fyzicky. Som veľmi rád, že sme hrali ako tím a góly vyplynuli z toho, že máme celkom dobrý útok. V prvej tretine sme si nepresne prihrávali a bolo tam veľa chýb, ale pred druhou sme si niečo povedali, potom dali rýchle dva góly a kontrolovali zápas. Som rád, že sa moje hokejky konečne našli a že s nimi môžem začať turnaj. So Servácom Petrovským a Šimonom Nemcom sme si povedali, že našou úlohou je byť lídrami tohto tímu. Je to naša úloha a keď všetci budeme robiť to, čo máme, môžeme tu dosiahnuť nejaký úspech," zhodnotil rodák zo Spišskej Belej, prvokolový výber Montreal Canadiens v drafte nováčikov z leta 2022 a aktuálne hráč tímu Kitchener Rangers v zámorskej juniorskej OHL.