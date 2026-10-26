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Slovak Antimony Corporation otvára novú kapitolu s novým vedením a novou informačnou webovou stránkou


Tagy: PR

Novým riaditeľom spoločnosti na Slovensku v čase, keď spoločnosť posilňuje svoju miestnu prítomnosť, bol menovaný Juraj Haruštiak. Slovak Antimony Corporation (SAC), slovenská dcérska spoločnosť ...



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3111f183 0223 48a6 9b2f 178c9f14d17c 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Novým riaditeľom spoločnosti na Slovensku v čase, keď spoločnosť posilňuje svoju miestnu prítomnosť, bol menovaný Juraj Haruštiak.


Slovak Antimony Corporation (SAC), slovenská dcérska spoločnosť Military Metals Corp., otvára novú kapitolu svojho projektu prieskumu ložísk antimónu a zlata v Trojárovej vymenovaním Juraja Haruštiaka za riaditeľa a spustením novej informačnej webovej stránky https://antimon.eu Spoločnosť tým posilňuje svoju lokálnu prítomnosť a za svoju hlavnú prioritu si kladie dialóg s miestnymi obyvateľmi a obcami.

Nová webová stránka bude poskytovať informácie o projekte a jeho ďalších krokoch a zároveň bude slúžiť ako priamy kanál, prostredníctvom ktorého budú môcť obyvatelia klásť otázky a kontaktovať miestny tím. Spoločnosť SAC tieto otázky očakáva a považuje svoju lokálnu prítomnosť a otvorenú komunikáciu za kľúčové prvky budovania dôvery.

Tieto kroky nadväzujú na predĺženie prieskumného územia Trojárová do 18. októbra 2030 rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR z 15. októbra 2026, ktoré nadobudlo právoplatnosť 16. októbra 2026. Ministerstvo predtým rozhodnutím z 2. októbra 2026 vyhovelo rozkladu SAC a zrušilo svoje rozhodnutie z 28. mája 2026 o zrušení prieskumného územia. Ďalšie prieskumné práce budú uskutočnené v súlade s podmienkami rozhodnutia a po získaní potrebných dodatočných súhlasov.

"Ministerstvo v rozhodnutí o predĺžení konštatovalo, že SAC splnila všetky podmienky geologického zákona na predĺženie prieskumného územia a geologické práce vykonávala v súlade so schváleným projektom. Chceme ukázať, že moderný geologický prieskum sa dá robiť tak, aby pri ňom boli miestni obyvatelia partnermi, nie protistranou." – povedal Juraj Haruštiak, riaditeľ Slovak Antimony Corporation.

Spoločnosť tento výsledok prijala pozitívne, pretože odstraňuje neistotu, ktorá sprevádzala prieskumné územie Trojárová od vydania rozhodnutia o jeho zrušení v máji 2026, a potvrdzuje právo spoločnosti pokračovať v prieskumných činnostiach v rámci projektu Trojárová počas nasledujúcich štyroch rokov za podmienok určených v rozhodnutí.

Thomas Hüser, výkonný predseda predstavenstva, uviedol: "Toto rozhodnutie nám poskytuje kontinuitu potrebnú na to, aby sme mohli projekt Trojárová s dôverou posúvať vpred a s jasným záväzkom voči Slovensku."

"Ďakujeme za vecné posúdenie našej žiadosti. Našou ambíciou je spojiť rozvoj významného európskeho zdroja antimónu so silnými miestnymi partnerstvami, vedeckými poznatkami a zodpovedným environmentálnym manažmentom. Dôveru treba budovať otvorenou komunikáciou a konkrétnymi krokmi."

Rozhodnutie o predĺžení ukladá SAC súbor podmienok, ktoré sú záväznou súčasťou výkonu prieskumných prác. Spoločnosť ich bude plniť v plnom rozsahu. Toto rozhodnutie poskytuje spoločnosti obnovený základ na ďalší rozvoj projektu Trojárová, ktorého odhadované nerastné zdroje (kategória "inferred"; ide o najnižšiu kategóriu istoty, nie o zásoby) predstavujú 6,5 milióna ton mineralizovanej horniny s obsahom 1,02 % antimónu a 1,06 g/t zlata, čo zodpovedá približne 67 000 tonám obsiahnutého antimónu a 222 000 trojským unciam obsiahnutého zlata.

Nové prieskumné vrty sa môžu začať až po získaní súhlasov a stanovísk orgánu ochrany prírody, ktoré výslovne vyžaduje aj rozhodnutie ministerstva o predĺžení. O tieto súhlasy SAC požiada v najbližších týždňoch. Kým ich nezíska, nebude SAC vykonávať žiadne vrtné práce ani súvisiace zásahy do územia.

Výsledky siedmich prieskumných vrtov z roku 2025 v celkovej dĺžke 1 383 metrov sú verejne dostupné prostredníctvom technickej správy NI 43-101, ktorú pre materskú spoločnosť Military Metals Corp. vypracovala renomovaná kanadská konzultačná firma SLR Consulting (Canada) Ltd. a ktorá je zverejnená v systéme SEDAR+.

Projekt Trojárová je vo fáze geologického prieskumu, ktorého cieľom je získať dáta. Rozhodnutie o prípadnej ťažbe by predstavovalo samostatný projekt s vlastným povoľovacím konaním vrátane posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a verejného prerokovania.

"Chceme, aby bola Trojárová príkladom zodpovedného geologického prieskumu v strednej Európe. To znamená počúvať obyvateľov, využiť vedecký potenciál slovenských univerzít a od začiatku pracovať tak, aby environmentálny výsledok nebol prílepkom, ale neoddeliteľnou súčasťou projektu." - Thomas Hüser, výkonný predseda predstavenstva Military Metals Corp.

Spoločnosť plánuje rozvíjať spoluprácu s Fakultou baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach. Spolupráca sa bude zameriavať na úpravu nerastných surovín, vodné hospodárstvo a výskum zodpovedného využívania domácich zdrojov kritických surovín. SAC chce prispievať aj k zlepšeniu miestneho nakladania s odpadovými vodami v spolupráci s obcami, orgánmi verejnej správy a akademickou obcou.

Antimón je zaradený na zoznam kritických surovín Európskej únie podľa prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1252 o kritických surovinách (Critical Raw Materials Act). Používa sa v obrannom priemysle, elektronike, batériách a ako spomaľovač horenia. Európa dnes drvivú väčšinu antimónu dováža z tretích krajín.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Slovak Antimony Corporation otvára novú kapitolu s novým vedením a novou informačnou webovou stránkou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR
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