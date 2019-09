Slovak Investment Holding investuje do energetickej efektívnosti v SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 30. septembra (TASR) – Slovak Investment Holding (SIH) a súkromný investor podpísali investičnú zmluvu so spoločnosťou KOOR, ktorá je poskytovateľom garantovaných energetických služieb. Každé euro financovania zo SIH by malo spoločnosti pomôcť vytvoriť deväť eur celkových investícií v tejto oblasti na Slovensku.Kvázi-kapitálová investícia SIH, ktorej zdrojom je Operačný program Výskum a inovácie, má formu konvertibilného zabezpečeného úveru.priblížil generálny riaditeľ SIH Ivan Lesay.Garantované energetické služby spočívajú v príprave, realizácii a financovaní investície do energetickej efektívnosti budovy alebo podniku, pričom klient túto investíciu spláca až z dosiahnutých energetických úspor.skonštatoval spoluzakladateľ a spoločník KOOR Milan Orlovský.SIH pripravuje na Slovensku ďalšie investície v oblasti inovatívnych malých a stredných podnikov, ako aj podpornú investičnú schému pre poskytovateľov garantovaných energetických služieb. Zároveň poskytuje poradenské služby pre subjekty verejnej správy zaujímajúce sa o opravu a modernizáciu svojich budov pomocou garantovaných energetických služieb.SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, teda pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.