Slovak Investment Holding podporí rozvoj inovácií Qres Technologies

SIH investuje do rozvoja malých a stredných podnikov na Slovensku z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Jeho ambíciou je zlepšovať prístup k financovaniu pre technologické a inovatívne spoločnosti pôsobiace v rôznych priemyselných odvetviach. Investícia do Qres Technologies prichádza z operačného programu Výskum a inovácie. V praxi ide o investíciu do vlastného kapitálu spoločnosti, ktorá má návratnú formu.Zámerom spoločnosti Qres Technologies je zhodnotiť investíciu v rámci prechodu trhu z analógových do digitálnych tlačových technológií. "Tento trend v súčasnosti zaznamenáva značnú progresívnu tendenciu a uplatňuje sa v rade priemyselných odvetví. Investícia pre nás znamená príležitosť ponúknuť našim zákazníkom možnosť efektívne zhodnotiť, skvalitniť a inovovať produkčné procesy prostredníctvom nákupu nových profesionálnych tlačiarní," hovoríDigitálne UV tlačiarne dokážu zjednodušiť celý logistický cyklus pre zákazníka a dosiahnuť tým preňho významné úspory oproti tradičným metódam. Zároveň zákazníkom ponúkajú široké spektrum možností finalizácie produktov vrátane technologických riešení na mieru.k investícii dopĺňa: "Máme radi projekty, ktorých primárny technologický inovatívny zámer vie byť prospešný aj v iných sférach. Investíciu do Qres Technologies takto vnímame, či už ide o zlepšenie nákladovej efektívnosti alebo o postupnú expanziu aj mimo územia Slovenska."SIH je akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.Spoločnosť Qres Technologies sa zaoberá vývojom a výrobou UV inkjetových tlačových systémov pre profesionálov v oblasti tlače a grafiky. Vďaka unikátnemu modulárnemu konceptu tlačových riešení, ktoré sa vyznačujú výnimočnou flexibilitou v konfigurácii technických parametrov, uplatňuje Qres Technologies v širokej miere individuálny prístup v riešení špecifických technologických požiadaviek. Úspešnými realizáciami špecializovaných projektov, spoločnosť postupne získava tiež signifikantné postavenie na trhu industriálnej tlače.