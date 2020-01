Slovak Investment Holding, Slovenská sporiteľňa a TISE spúšťajú spoločnú podporu sociálnej ekonomiky

Slovak Investment Holding

Základom zvýhodnených úverov pre tieto podniky v širšie chápanej sociálnej ekonomike je kombinácia finančných prostriedkov SIH, ktoré pochádzajú z Operačného programu Ľudské zdroje, a finančných prostriedkov Slovenskej sporiteľne a TISE. SIH ako partner projektu poskytne záruku vo výške 3,75 milióna EUR, na základe ktorej partneri zo svojich finančných prostriedkov vytvoria nové úvery vo výške 18,75 milióna EUR.Týmto produktom sa vytvára priestor na poskytovanie výhodnejšieho a najmä prístupnejšieho financovania pre sociálne podniky. V rámci spolupráce SIH, Slovenskej sporiteľne a TISE v tejto oblasti bude možné do konca roku 2023 podporiť až vyše 300 podnikov."Spoločná operácia SIH-u a partnerov je v slovenských podmienkach jedinečným projektom, keďže ide o prvý systematický nástroj na návratnú podporu sociálnej ekonomiky, vznikajúci v spolupráci verejného a súkromného sektora. Sociálne podniky sa za bežných komerčných podmienok dostávajú k úverom len veľmi ťažko, keďže ide o netypické podnikateľské subjekty, ktoré v bankách často neprejdú cez hodnotenie rizika. Naša záruka predstavuje účinný spôsob, ako tieto ťažkosti prekonať. Ide o jeden z troch pilierov systému podpory sociálnej ekonomiky, ktorý sa na Slovensku momentálne vytvára – okrem druhého piliera, ktorý predstavujú už existujúce regionálne poradenské centrá, by k návratnej podpore mala ako tretí pilier pribudnúť ešte doplnková grantová schéma Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Spustením záručného nástroja tak SIH vkladá svoj diel do skladačky celkového systému podpory pre sociálne podniky," uviedol"Poslaním Slovenskej sporiteľne, ako aj cele skupiny Erste, je rozširovanie prosperity v regióne, v ktorom pôsobí. Preto ako neoddeliteľnú súčasť nášho podnikania rozvíjame aj sociálne bankovníctvo a podporujeme sociálne podnikanie. Sme veľmi radi, že sa v tomto zmýšľaní zhodujeme aj s verejným sektorom, ktorý by v tejto oblasti jednoznačne mal zohrať podpornú úlohu. Veríme, že spojením nášho know-how a verejných prostriedkov sa nám podarí nastaviť existujúcu podporu a skutočne rozbehnúť rozvoj sociálnej ekonomiky na Slovensku," uviedol"Pre TISE ide o významný krok v našom medzinárodnom rozvoji. V rámci Poľska už sociálnu ekonomiku podporujeme pôžičkami už tridsať rokov, pričom sme z vlastných prostriedkov, z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a ďalších zdrojov poskytli sociálnym podnikom už desiatky miliónov eur. Na Slovensku sme už isté aktivity vyvinuli, ale teraz sa vďaka spolupráci so SIH-om stáva Slovensko najdôležitejšou krajinou po našej vlastnej. Tešíme sa na podporu tunajšej sociálnej ekonomiky v spolupráci so slovenským verejným sektorom," uviedolSIH pripravuje v oblasti sociálnej ekonomiky na Slovensku aj ďalšie finančné nástroje.SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.Slovenská sporiteľňa bola založená v roku 1824 ako vôbec prvá sporiteľničná inštitúcia na Slovensku. Vznikla postupnou zmenou z filiálok Die Erste oesterreichische Spar-Casse v Bratislave. Slovenská sporiteľňa je v súčasnosti najväčšia komerčná banka na Slovensku, s úplnou devízovou licenciou a povolením na vykonávanie hypotekárnych bankových obchodov. Má najväčší podiel na trhu vkladov a najrozsiahlejšiu sieť vlastných obchodných miest.Sociálno-ekonomická investičná spoločnosť TISE je pôžičkovým fondom pre mimovládne organizácie, sociálne podniky, mikropodniky a malé a stredné podniky. Fond bol zriadený v roku 1991. Dnes je vo vlastníctve francúzskej banky Crédit Coopératif, ktorá financuje projekty v odvetví sociálneho hospodárstva už viac ako 120 rokov. V 2002 sa TISE pripojilo k Európskej federácii etických a alternatívnych bánk – FEBEA.