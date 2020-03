Slovak Investment Holding vstupuje do firmy OMNIA KLF

O OMNII KLF

Spoločnosť OMNIA KLF, a.s. bola založená v roku 1990, pričom však nadväzuje na históriu kováčne zo začiatku druhej polovice minulého storočia, ako významnej súčasti ložiskového priemyslu na Slovensku. V súčasnosti patrí spoločnosť medzi lídrov vo svojom segmente v rámci regiónu CEE z hľadiska výrobných kapacít, širokej ponuky produktového portfólia a diverzifikácie aplikácii do rôznych odvetví priemyslu. Jej produktové portfólio predstavujú rotačné výkovky, tvarové výkovky a sústružené krúžky s aplikáciou v automobilovom priemysle, ložiskovom priemysle, železničnej doprave a iných priemyselných odvetviach. Portfólio zákazníkov (medzinárodné firmy ako Schaeffler Group, Thyssenkrupp rothe erde, VW Group, Wabtec Group) predstavuje konkurenčnú výhodu a referenčnú bázu pre vstup na náročné trhy a segmenty s požiadavkami na inovatívny potenciál obchodných partnerov – elektromobilita, alternatívne formy výroby energie, železničná doprava a ďalšie.

O Slovak Investment Holdingu

SIH je akciová spoločnosť v 100-percentnom vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky, malých a stredných podnikov, zdravotníctva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

6.3.2020 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť OMNIA KLF vyrába výkovky pre aplikácie v automobilovom a ložiskovom priemysle, ako i špeciálne príslušenstvá využívané v ďalších odvetviach. Ide najmä o presné a tvarovo zložité diely pre prevodovkové aplikácie, nápravy, diely určené do motorov, krúžky pre guľkové, valčekové i kuželíkové ložiská, špeciálne krúžky pre vlakové súpravy, podložky, puzdra a matice. Medzi jej zákazníkov patria veľké medzinárodné spoločnosti ako SKF Group, Schaeffler Group, Thyssenkrupp rothe erde, Volkswagen Group, Wabtec Group a NZWL, s ktorými má OMNIA KLF dlhodobú históriu v obchodnej spolupráci."Sme radi, že môžeme popri mladých inovatívnych firmách v prelomových technológiách podporiť aj spoločnosti úspešne etablované v tradičnejších odvetviach, akým je napríklad kováčsky priemysel. Najmä, ak investícia firme pomôže pripraviť sa na ekologickú transformáciu priemyslu," vyjadril sainvestícia zo SIH a ODK Investment dovolí firme adresovať aktuálne strategické príležitosti na trhu a zvýšiť jej konkurencieschopnosť. "Okrem toho budeme môcť investovať do modernejších technológii, ktoré nám umožnia nielen zefektívniť celkový výrobný proces, ale spraviť ho aj viac udržateľnejším," dopĺňa Rudolf Sihlovec.OMNIA KLF plánuje zvýšiť podiel aktivít v perspektívnych a ekologických segmentoch, ako sú železničná doprava, veterná energetika a elektromobilita. Jej výrobky sa používajú, napríklad v turbínach veterných elektrární, čo je odvetvie, u ktorého je vysoký predpoklad budúceho rastu, keďže dochádza k postupnému znižovaniu ceny elektrickej energie generovanej touto technológiou. Vzhľadom na významné ambície automobiliek (vrátane VW Group) rozširovať svoju ponuku elektrických vozidiel, sa zároveň pre spoločnosť otvára priestor dodávať inovatívne konštrukčné riešenia pre prevodovky do elektrických automobilov.Spoločnosť sa snaží aj o ekologizáciu výroby, napríklad prostredníctvom znižovania negatívnych dopadov technologických procesov na životné prostredie a znižovaním energetickej náročnosti.Zo strany SIH ide o návratnú formu kapitálového financovania z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. SIH na Slovensku pokračuje s prípravou ďalších investícií, aj v oblasti inovatívnych malých a stredných podnikov.Informačný servis