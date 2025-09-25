|
Štvrtok 25.9.2025
Meniny má Vladislav
Denník - Správy
25. septembra 2025
Slovak Open čaká 25. ročník, Moška: „Tenis medzinárodnej úrovne“
Od 29. septembra do 5. októbra sa v bratislavskej Peugeot aréne Národného tenisového centra uskutoční tradičný turnaj J&T Banka Slovak Open.
Od 29. septembra do 5. októbra sa v bratislavskej Peugeot aréne Národného tenisového centra uskutoční tradičný turnaj J&T Banka Slovak Open. Podujatie zaradené do kategórie ITF World Tennis Tour s dotáciou 60-tisíc amerických dolárov je zároveň 25. ročníkom medzinárodných majstrovstiev Slovenska žien a jej víťazka získa 75 bodov do rebríčka. Hlavnou postavou tohtoročného pavúka je obhajkyňa triumfu z minulého roka a tohtoročná víťazka juniorského Wimbledonu Mia Pohánková.
Ešte stále len 16-ročná tenistka má za sebou vynikajúcu sezónu, okrem triumfu v All England Clube pridala účasť medzi najlepšími na ďalších grandslamových podujatiach. Na Australian Open si medzi juniorkami zahrala semifinále a na US Open bola vo štvrťfinále. Teraz vstúpi do turnaja prvýkrát s vizitkou aktuálnej víťazky. „Teším sa na ďalší ročník tohto turnaja. Minulý rok bola veľmi dobrá atmosféra, to ma najviac bavilo na tomto turnaji. Hralo sa mi tu veľmi dobre, mám rada domáce prostredie. Teším sa na budúci týždeň. Dúfam, že príde čo najviac ľudí. Všetky slovenské hráčky to určite budeme potrebovať. Myslím si, že sa môžu tešiť na kvalitné zápasy. Podľa toho, čo som počula, tak prídu kvalitné súperky,“ uviedla na tlačovej konferencii.
Pred rokom triumfovala v čisto domácom finále nad Renátou Jamrichovou. Zo Sloveniek sú v akceptačnej listine aj Katarína Kužmová s Ninou Vargovou, finalistky štvorhry. Nad ich sily bol vtedy holandsko-ruský pár Isabelle Haverlagová a Jelena Pridankinová.
Fanúšikovia budú môcť zo slovenských tenistiek ešte vidieť Radku Zelníčkovú, v akceptačnej listine boli v rámci postavenia v rebríčku WTA najvyššie Britka Jodie Anna Burrageová a Rusky Alina Čarajevová a Alina Kornejevová. „Ani sa mi nechce veriť, že už máme 25. ročník. Pred tlačovou konferenciou som sa pozrel na menoslov víťaziek, sú to skvelé mená. Náš turnaj vyhrali dve grandslamové šampiónky - Markéta Vondroušová a Amelie Mauresmová. Tento turnaj vyhrali aj ďalšie skvelé hráčky, ako Češka Siniaková, Američanka Perová alebo Ruska Pavľučenková. Ja som veľmi rád, že medzi týmito menami je aj Mia Pohánková. Verím, že napodobní Henrietu Nagyovú, našu skvelú reprezentantku vo Fed Cupe, ktorá dvakrát vyhrala turnaj, ale ešte viac by ma potešilo v budúcnosti napodobnenie Vondroušovej alebo Mauresmovej. Má na to všetky predpoklady. Dúfam, že sa podarí napodobniť slovenské finále, z toho by sme sa najviac tešili. Našim cieľom je, aby naše hráčky získavali prvé skúsenosti a v posledných rokoch sa to naplňuje. Turnaj je tiež dobrým odrazovým mostíkom. Môžeme sa tešiť na tenis vysokej medzinárodnej úrovne,“ prezradil riaditeľ turnaja a generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška.
Vstupenky online na Slovak Open 2025 tu https://www.ticketportal.sk/event/JT-Banka-Slovak-Open-2025-Medzinarodne-majstrovstva-Slovenska-v-tenise-zien?ID_partner=60
Kvalifikácia začína v pondelok 29. septembra, hlavná súťaž má prvé zápasy na programe v utorok 30. septembra. Štvorhra vyvrcholí v sobotu 4. októbra a finále dvojhry sa uskutoční v nedeľu 5. októbra o 14.00 h.
