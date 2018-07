Slovak Series Of Poker prekonal očakávania, rozdali sa najvyššie výhry v histórii turnaja

Celkový prizepool festivalu prekonal minulé ročníky

V mekke slovenského pokru – v bratislavskom Banco Casine to 15 dní žilo pokrom na svetovej úrovni. V dňoch od 25. júna do 9. júla sa konal tretí ročník najočakávanejšieho pokrového festivalu Slovak Series Of Poker (SSOP), ktorý je obdobou turnajov World Series of Poker (WSOP) v Las Vegas.Maximálna nádielka skvelého pokru prilákala množstvo slovenských, ale aj zahraničných nadšencov tejto najobľúbenejšie kartovej hry. Tí najlepší si počas siedmich turnajov odniesli závratnú sumu, ktorá prekonala predchádzajúce ročníky, a toVytvorilo saasedem šampiónov získalo vzácne symboly SSOPktoré počas tohto ročníka boli ešte hodnotnejšie.Majstrovstvo v pokrovej hre a nepochybne obrovské šťastie mal český hráč, ktorý si okrem zlatých hodiniek prilepšil svoj rozpočet o krásnychTaká bola totiž výhra v hlavnom podujatí festivalu, kde bolo garantovaných až neuveriteľnýchIšlo o druhú takto vysokú garanciu v histórii Slovenska.Festivalom Slovak Series Of Poker sezóna pre fanúšikov pokru ani zďaleka nekončí. Hráčov tejto kartovej hry čaká už tento týždeň, kedy bude finálový deň, ďalšie zaujímavé podujatie, ktoré by si nemali nechať ujsť.s garancioua vstupnýmbude určite zaujímavým spestrením leta. Víťaz si odnesie minimálne. Ďalšie informácie sú dostupné na: http://www.bancocasino.sk/poker/events/87/banco-casino-masters-100-000-gtd-je-spat-uz-v-auguste Pre priaznivcov pokru je tu ďalšia skvelá správa. Veľký pokersa odohrá už v auguste.môžu hráči pokru skúšať šťastie a prilepšiť si rozpočet o ďalšie krásne sumy. Počas podujatia je pri vstupnom 165€ garantovaných 100,000€. Viac info na: http://www.bancocasino.sk/poker/events/87/banco-casino-masters-100-000-gtd-je-spat-uz-v-auguste