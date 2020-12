Slovak Telekom spustil komerčnú 5G sieť, otvára nové príležitosti v slovenskom priemysle

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovak Telekom spustil komerčnú 5G sieť. Na dodávku svojej 5G mobilnej prístupovej siete a zavedenie komerčných služieb 5G si Slovak Telekom vybral spoločnosť Ericsson . Ako informovali spoločnosti, od 10. decembra pokrýva 5G sieť vybrané časti Bratislavy.„Prvú fázu komerčnej 5G siete sme spustili v Bratislave a v budúcnosti by sme chceli pokračovať v ďalších aktivitách. Veríme, že 5G je našou bránou do Priemyslu 4.0 a môžeme tak posunúť dopredu hneď niekoľko oblastí slovenského priemyslu,“ povedal Branimir Marič, CTIO, Slovak Telekom.„Sieť 5G otvára obrovské príležitosti pre slovenskú infraštruktúru a ekonomiku. V čase, keď sú mobilné siete dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, je 5G transformačnou platformou, ktorá poskytne stabilitu v post-COVID ére pri realizácii vízií Priemyslu 4.0,“ dodal Jenny Lindqvist, Head of Northern & Central Europe, Ericsson.