Slováka odsúdili v Írsku na doživotie za vraždu učiteľky, za nechtami obete našli jeho DNA

17.11.2023 (SITA.sk) - Slováka odsúdili v Írsku na doživotie za vraždu írskej učiteľky Ashling Murphy. Tridsaťtriročného Jozefa Pušku, ktorý žil v Lynally Grove, uznal súd v Dubline vinným ešte minulý týždeň. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Puška bodol 23-ročnú Murphy 11-krát do krku, keď si 12. januára 2022 išla zabehať na brehu kanála pri Tullamore. Slovenský občan poprel vinu a tvrdil, že sa jej snažil pomôcť, keď ju napadol druhý muž, ktorý bodol aj jeho. Pred zatknutím sa Puška pritom priznal k zabitiu po tom, čo o deň neskôr prišiel do nemocnice v Dubline, aby tam ošetrili jeho bodné zranenia, ale o niekoľko dní neskôr svoju výpoveď zmenil.Súd si tiež vypočul, že za nechtami zosnulej našli dôkazy s DNA Pušku. Jedna svedkyňa tiež povedala, že ho videla ako leží na Murphy v kroví, pričom ona kopala nohami, a keď ju zbadal, tak zakričal, aby utiekla.Pušku prevezú do väzenia Mountjoy v Dubline. Po tom, čo sa počas súdneho procesu pokúsil vziať si život, je pod psychiatrickým dohľadom.