Slovakia Travel láka na kvalitnú lyžovačku priamo v srdci Slovenska, turisti sa môžu vybrať aj na zimnú ferratu

18.11.2024 (SITA.sk) - Za kvalitnou lyžovačkou na prírodnom snehu a neopakovateľnými výhľadmi nie je potrebné vycestovať do zahraničia. Dokonalú zimnú atmosféru si môžu turisti užiť aj priamo v srdci Slovenska. Strediská v Turci ponúkajú rozsiahle možnosti pre zimné športy a lákajú návštevníkov svojimi zimnými atrakciami.Na tento turistický región poukázala aj generálna riaditeľka národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu na Slovensku Slovakia Travel Ivana Vala Magátová.V lokalite Turiec poukázala na lyžiarske stredisko Winter Park Martinky s dvanástimi zjazdovkami a možnosťou skialpinizmu po značených turistických trasách.„Stredisko sa nachádza v nadmorskej výške 1 150 až 1 456 metrov nad morom a ponúka šesť dopravných zariadení, vrátane šesťsedačky s panoramatickým výhľadom na Lúčanskú aj Krivánsku Malú Fatru,“ uviedla Vala Magátová. Aj vďaka mixu prírodného a technického snehu lyžiarska sezóna v tomto stredisku trvá až 125 dní v roku.„Okrem klasického lyžovania si návštevníci môžu užiť skialpové a snežnicové túry. Pre náročnejších je k dispozícii lavínový kurz pod dohľadom medzinárodných horských sprievodcov UIMLA,“ priblížil ponuku strediska predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turiec Dalibor Steindl.Milovníci adrenalínových športov môžu plánovať výstup zimnou Ferratou HZS, kde je potrebné vybavenie ako horolezecké mačky a cepín.Turiec však ponúka lyžiarom viac než len Martinky. Stredisko Snowland Valčianska dolina je orientované na rodinné lyžovanie a ponúka bezproblémový prístup motorovými vozidlami, s parkovacou kapacitou pre 1 200 áut a 10 autobusov.„Snowland je ideálny od decembra do marca s ôsmimi zjazdovkami v nadmorskej výške 510 až 830 metrov,“ dodala Vala Magátová. Jasenská dolina zaujme celoročnou rekreačnou ponukou s možnosťou bežeckého lyžovania a horskej turistiky.Sezóna tu podľa klimatických podmienok trvá až do polovice apríla. Lyžiarske vlekové zariadenia ponúkajú kapacitu 2 600 osôb za hodinu so štvorsedačkovou lanovkou.„Výborné podmienky v Jasenskej doline a upravované trate pre bežecké lyžovanie sú veľkým lákadlom pre nadšencov zimných športov. Upravované sú tri bežecké trate v dĺžke celkom sedem kilometrov, značené trate majú dĺžku tri kilometre. Východiskom je stredisko KAŠOVÁ,“ doplnila Ivana Vala Magátová.Turistická ponuka regiónu je posilnená dostupnými a prehľadne spracovanými trasami na webe strediska.