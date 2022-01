Slovakia Travel nie je podľa Miku nástupcom bývalej Slovenskej agentúry pre cestovný ruch

Niekoľko cieľov

26.1.2022 (Webnoviny.sk) - Organizácia na podporu cestovného ruchu Slovakia Travel podľa jej generálneho riaditeľa Václava Miku nie je nástupcom bývalej Slovenskej agentúry pre cestovný ruch fungujúcej do konca roku 2016. Hneď po založení vlani v apríli vznikala jej základná organizačná štruktúra, aby mohla fungovať a podporovať cestovný ruch zasiahnutý následkami pandémie koronavírusu.„Ministerstvo dopravy stále zastrešuje funkciu, ktorú má iba štát, to znamená legislatívu, dotačnú schému a schému pomoci. Na nás prešla podpora cestovného ruchu,“ povedal pre agentúru SITA šéf Slovakia Travel.Ide o typickú národnú turistickú organizáciu ako vo všetkých okolitých krajinách, či v rámci OECD. „Boli sme unikát, jedinou krajinou bez tejto organizácie. Vznik súvisel s tým, či nie je vhodný čas pomôcť cestovnému ruchu aj týmto spôsobom, okrem schémy pomoci, všetkých funkcií, ktoré má štát, aj marketingovou podporou,“ zdôvodnil Mika vlaňajšie založenie organizácie.„Prvým cieľom bolo, ak to umožnia opatrenia, sústrediť sa na podporu domácej letnej turistickej sezóny. Ďalším cieľom bolo vybudovanie organizácie, funkcionality a spustenie kampane aspoň v digitálnom on-line prostredí, čo bola jedna z hlavných úloh, ktorá predtým nefungovala,“ priblížil generálny riaditeľ. Slovakia Travel má v rámci slovenského pavilónu aj zastúpenie na svetovej výstave Expo v Dubaji, trvajúcej od začiatku októbra 2021 do konca marca 2022.„Budovanie dátového centra je jedna z najkľúčovejších úloh, pretože bez jasných, verifikovaných analytických dát sa cestovný ruch nedá robiť nikde a u nás to asi najviac absentovalo,“ uviedol Mika. To je dlhodobý projekt a k tomu, aby dáta mali, museli uzavrieť partnerstvá, ktoré v tejto oblasti neboli. Hlavné je partnerstvo so Štatistickým úradom SR, druhé s DEUS, ktorý združuje dáta samosprávy a štátnej správy.„Ďalšie partnerstvá sa týkajú analytiky k dátam, máme za sebou prieskum a analytiku. To je úplný základ, na ktorom budeme pracovať, samozrejme, budeme budovať vlastné analytické a dátové centrum. Zahraničné partnerstvá máme s organizáciami nášho typu, napríklad v Grécku, vo Francúzsku,“ poznamenal šéf Slovakia Travel Václav Mika s tým, že už navštívil susedné krajiny, pričom z Česka prichádza na Slovensko najviac turistov.