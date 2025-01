Slovakia Travel predstavila Slovensko v Izraeli ako miesto na zimnú dovolenku, vyzdvihla aj jeho strategickú polohu

Strategická poloha v srdci Európy

Turisti majú o Slovensko záujem

21.1.2025 (SITA.sk) - Slovensko ako atraktívnu destináciu na zimnú dovolenku predstavila v decembri na digitálnom trhu v Izraeli Slovakia Travel . Digitálna kampaň sa zamerala na takmer dve desiatky popredných izraelských médií v online prostredí, vrátane blogerov a influencerov na sociálnych sieťach.Ako ďalej SITA informovala Slovakia Travel, v rámci propagácie Slovenska na izraelskom trhu vyzdvihli našu strategickú polohu v srdci Európy, pohodlný prístup do okolitých krajín, prírodné krásy, vzácne pamiatky, liečivé kúpele aj príjemných a pohostinných ľudí.Mediálnu odozvu malo na izraelskom trhu aj zaradenie Slovenska do top 10 cestovateľských destinácií na rok 2025 od medzinárodnej cestovateľskej organizácie Lonely Planet. Aktívny záujem izraelského trhu o Slovensko potvrdil aj počet online impresií, ktorý od 1. do 25. decembra 2024 dosiahol 732 733 interakcií.Slovakia Travel využila pri načasovaní kampane aj jav, ktorý sa opakuje len raz za 20 rokov, a to prelínanie židovského sviatku Chanuka s našimi Vianocami.Podľa generálnej riaditeľky národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu na Slovensku Ivany Valy Magátovej , pre zvýšenie počtu zahraničných návštevníkov Slovenska je kľúčová cielená propagácia v zahraničí.„V Slovakia Travel propagujeme Slovensko v zahraničí ako atraktívnu turistickú destináciu prostredníctvom našich zahraničných zastúpení, okrem Izraela aj v Maďarsku, Česku, Poľsku a v škandinávskych krajinách. Potešujúce je, že výsledky komunikačnej kampane v Izraeli potvrdili, že tamojší turisti majú o Slovensko záujem, ktorý budeme ďalej rozvíjať,“ uviedla šéfka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová.