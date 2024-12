Slovakia Travel: Predstavujeme Trenčiansky a Nitriansky kraj

Utorok 10.12. o 15.30 h



Utorok 10.12. o 20.30 h



Štvrtok 11.12. o 15.30 h



Sobota 14.12. o 11.30 h



Nedeľa 15.12. o 21.30 h



11.12.2024 (SITA.sk) -priblížila regiónDominantou Trenčianskeho kraja je samotné mesto Trenčín s nádherným Mierovým námestím a Mestskou vežou zo 14. storočia a pompéznym Trenčianskym hradom. Z ďalších historických pamiatok je to rozprávkový Bojnický zámok, Lednický hrad je výnimočný miestnosťou vtesanou priamo do skaly. SLOVAKIA TRAVEL odporúča aj návštevu barokového Draškovičovho kaštieľa v Čachticiac či Považského hradu alebo hradu Sivý Kameň.Vynechať by ste určite nemali obec Valašská Belá a jej Sklársky skanzen-Sklenený sen. Ide o jediný sklársky skanzen na Slovensku, kde môžete na vlastné oči vidieť tva­rovanie skla. Trenčiansky región láka aj krásnou prírodou, vybrať si môžete túru na najvyšší vrch kraja Vtáčnik alebo vrch Rokoš. V prípade Manínskej tiesňavy je možné turistiku spojiť v peknom okruhu vrátane návštevy Kostoleckej tiesňavy, Partizánskej jaskyne či tzv. skalného okna, ktoré sa nachádza len pár metrov od spomínanej jaskyne.Cestovný ruch v Nitrianskom kraji je silne naviazaný na termálne vody. Dominantných je šesť celoročne otvorených termálnych kúpalísk a akvaparkov, a to Vadaš Štúrovo, Podhájska, Thermal Park Nitrava, Termálne kúpalisko Komárno, Wellness Hotel Patince a Thermál NesvadypriblížilaCeloročne sú v nitrianskom regióne populárne výlety za históriou a gastrozážitkami. Unikátny je komplex obytných a hospodárskych priestorov vytesaných priamo do sopečného podložia v obci Brhlovce, zaujímavým miestom je Rímsko-vojenský kastel v Iži neďaleko Komárna. Celá oblasť mala od nepamäti silne poľnohospodársky ráz, do popredia sa tu dostáva agroturistika, vznikajú ekofarmy. Región je známy aj viacerými gastrošpecialitami, ako sú pukanské párance alebo vianočný koláč s názvom Bejgli.Národná organizácia SLOVAKIA TRAVEL predstaví Trenčiansky a Nitriansky kraj prostredníctvom moderátorských vstupov aj v relácii Tajomstvá Slovenska na TA 3. Ktoré zaujímavé miesta regiónu sme navštívili, si môžete pozrieť tento týždeň nasledovne:Informačný servis