Slovákom 1. kolo kvalifikácie neprialo, postup si zaistili dvaja

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. mája (TASR) - Na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode vo francúzskom Pau sa vo štvrtok bojovalo o postup do semifinále. Prvé kolo kvalifikácie Slovákom veľmi neprialo, postup si dokázali zabezpečiť len dvaja zo šestice reprezentantov.Z trojice slovenských singlistov v C1 mužov obstál v 1. kole kvalifikácie najlepšie Marko Mirgorodský, ktorý sa 14. najlepším časom zmestil do postupovej pätnástky. S dvomi trestnými sekundami zaostal za lídrom Poliakom Kacperom Sztubom o 3,40 s. O postup musel zabojovať v 2. kole Matej Beňuš, ktorému prvá jazda vyniesla 18. priečku s odstupom +4,32 (2). Ešte menej sa darilo Michalovi Martikánovi, ktorý si pripísal 6 tr. sekúnd a spomedzi 42 štartujúcich mu patrilo až 32. miesto.V K1 žien predviedla v 1. kvalifikačnom kole spomedzi trojice Sloveniek najvydarenejšiu jazdu Eliška Mintálová. Čistou jazdou s časom 103,68 sa zaradila na posledné 15. postupové miesto, na vedúcu Nemku Ricardu Funkovú stratila 4,43 s. Jana Dukátová ťukla 17. bránku a bola 29. s odstupom 9,91 s. Na prvé kolo chcel čo najskôr zabudnúť Elena Kaliská, ktorá si za vynechanie 9. bránky pripísala 50-sekundovú penalizáciu a klesla až na 39. pozíciu so stratou 54,84 s.