Slovákom v časoch zatvorených gastro podnikov najviac chýba práve čas strávený s priateľmi

20.12.2020 (Webnoviny.sk) - V čase pandémie koronavírusu je jedným z najviac obmedzených odvetví segment HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne) . Súvisí to s mnohými pandemickými opatreniami, pre ktoré sú gastro prevádzky zatvorené.gastro prevádzok Slovákom najviac chýba možnosť stretávať priateľov (37 %), ďalším 25 % možnosť zorganizovať si svadbu alebo inú rodinnú oslavu.Nasledujú sezónne podujatia ako vianočné večierky a pod., ktoré označilo 23 % Slovákov. Gastronómia a čerstvé čapované pivo chýba 19 % respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry MNforce pre spoločnosť Heineken Slovensko.Mnohé podniky ponúkali aj zážitok spojený so športovými podujatiami. Podľa 9 % opýtaných im chýba práve sledovanie športových zápasov, ktoré sa im spája s obľúbenými prevádzkami a teda možnosť, o ktorú momentálne prichádzajú.„HORECA ponúka spotrebiteľom jedinečný zážitok, možnosť stretávať sa, udržiavať kontakty, vychutnávať si gastronomické zážitky,“ povedal generálny riaditeľ Heineken Slovensko Rene Kruijt.Aktuálna situácia povoľuje podnikom prevádzkovať len výdaj jedla a donášky. Opatrenia a oklieštené služby tak prirodzene podľa prieskumu zasiahli aj do spotrebiteľského správania. Spotrebitelia čoraz častejšie začali využívať nákup cez internet a vychutnávať si pivo v pohodlí domova.Heineken Slovensko je viac ako 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu s trhovým podielom na úrovni približne 42 %. Heineken Slovensko, a. s., je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – Heineken N.V.