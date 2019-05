Slovákom v Maďarsku chýbajú učitelia a podpora školstva

Na snímke Lukáš Parízek Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava/Budapešť 9. mája (TASR) - Na pracovnej ceste sa štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek stretol v Budapešti so zástupcami slovenských organizácií v Maďarsku s celoštátnou pôsobnosťou, ktorí ocenili podporu v oblasti vzdelávania, kultúry a ďalších aktivít Slovákov žijúcich v Maďarsku.zdôraznil L. Parízek.Podľa sčítania v roku 2011 sa k slovenskej národnosti v Maďarsku hlásilo 35 208 obyvateľov, podľa neoficiálneho odhadu krajanov sa k slovenskému pôvodu hlási 100 tisíc ľudí. Žijú v 11 župách na severe a juhovýchode krajiny, najvýznamnejšie mestá s koncentráciou národnostného života: Budapešť, Békešská Čaba, Slovenský Komlóš a Sarvaš.Slováci v Maďarsku sú všaka priemerný vek príslušníkov slovenskej národnosti je 49,9 roka. Z národnostného verejného života v Maďarsku ubúdajú predstavitelia staršej generácie a jedným z východísk je systematické zapojenie nastupujúcej generácie.V podmienkach pokročilej fázy straty jazyka potrebujú Slováci v Maďarsku pomoc pri vytváraní slovenského jazykového prostredia pre deti a pedagógov formou štúdia, pobytov, táborov a doškoľovaní na Slovensku a vzdelávania učiteľov na školách, pri zabezpečení metodických prostriedkov a moderných pomôcok. V súčasnosti je v Maďarsku 72 materských škôl a 46 škôl definovaných ako slovenské národnostné.V súvislosti so slovenskou menšinou v Maďarsku je v súčasnosti aktuálna otázka kúpy a rekonštrukcie budovy bývalého evanjelického kostola na Rákocziho triede v Budapešti. Objekt by sa po rekonštrukcii využíval pre potreby Celoštátnej samosprávy Slovákov v Maďarsku. K tejto téme sa L. Parízek stretne nasledujúci deň so štátnym tajomníkom Úradu vlády Maďarska pre vzťahy s cirkvou a národnosťami M. Soltészom a témou bude zriadenie Slovenského kultúrneho centra v Budapešti.