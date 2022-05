Slovákom vyšla generálka na MS vo Fínsku. Francúzom nedali vôbec šancu, v piatok sa však s nimi vidia opäť

Rozhodla už úvodná tretina

Štyri víťazstvá a dve prehry



Kaufland Cup 2022 - Žilina: Slovensko - Francúzsko 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Góly: 5. Liška (Takáč, Rosandič), 10. Minárik (Slafkovský, Regenda)

Vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Orolin, Stano - Ordzovenský, Synek, 5476 divákov

Zostavy:

Slovensko: Tomek - Gernát, Rosandič, Nemec, Ivan, Grman, Koch, Gachulinec - Lantoši, Krištof, Tatar - Regenda, Minárik, Slafkovský - K. Pospíšil, Tamáši, Lunter - Takáč, Kollár, Liška - A. Sýkora

Francúzsko: Ylönen - Gallet, Auvitu, Guebey, Chakiachvili, Llorca, Crinon, Bault - Bozon, Texier, S. Treille - Bertrand, Claireaux, Perret - Rech, Ville, Leclerc - Fabre, Ritz, K. Bozon



Hlas (zdroj: RTVS):





7.5.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskej hokejovej reprezentácii vyšla generálka na majstrovstvá sveta vo Fínsku. Zverenci trénera Craiga Ramsayho v sobotňajšom súboji v Žiline zdolali výber Francúzska 2:0 a stali sa víťazmi domáceho Kaufland Cupu pred Nórmi a Francúzmi.V 32. vzájomnom súboji sa zrodil 24. triumf Slovákov, ktorí doteraz dosiahli aj tri remízy a päť prehier. Slovenskí hokejisti zdolali Francúzov tretíkrát bez prerušenia.O všetkom podstatnom sa rozhodlo už v prvej polovici úvodnej tretiny. Najprv v 5. minúte v presilovke skóroval Adam Liška , pre ktorého to bol jubilejný desiaty presný zásah v národnom tíme. Druhý gól výberu SR pridal v 10. minúte Jakub Minárik a otvoril si strelecký účet v najcennejšom drese.Až do polovice druhej tretiny boli reprezentanti SR dominantní, no "nepotykali si" s koncovkou. V závere druhej časti a v tretej dvadsaťminútovke boli Francúzi nepríjemnejší ako predtým, ale nenašli recept na slovenskú defenzívu v bránke s gólmanom Matejom Tomekom . V závere súboja hokejisti Francúzska odvolali brankára, no nepomohlo im to.V príprave na MS absolvovali slovenskí hokejisti spolu šesť duelov a dosiahli v nich bilanciu štyri víťazstvá a dve prehry. V úvode proti Čechom dosiahli víťazstvo aj prehru, neskôr dvakrát zdolali Nemcov a počas aktuálneho týždňa podľahli Nórom po samostatných nájazdoch a napokon zdolali Francúzov.Zaujímavosťou je, že práve Francúzi budú aj najbližší súper Slovákov. Oba kolektívy sa na MS stretnú už vna MS 2022 a otvoria celý šampionát. Turnaj vo Fínsku je naplánovanýSlovenskí hokejisti potom v A-skupine nastúpia aj proti Nemcom, Kanaďanom, Švajčiarom, Kazachom, Talianom a Dánom.