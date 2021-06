Slovákom zostávajú na sčítanie už len tri dni, kontaktné miesta majú posilnené prevádzkové hodiny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.6.2021 (Webnoviny.sk) - Štatistický úrad SR apeluje na obyvateľov, aby sa zapojili do Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SOBD) 2021 . Ako informovala hovorkyňa pre SOBD 2021 Jasmína Stauder , čas majú do 13. júna.Po danom termíne nebude žiadna dodatočná možnosť. Podotkla, že do posledného dňa si môžu obyvatelia objednať bezplatnú službu – asistenta k sebe domov. Urobiť tak môžu aj v nedeľu 13. júna ráno.Stauder priblížila, že kontaktné miesta po celom Slovensku majú posilnené prevádzkové hodiny. „Kontaktné miesto sa nevzťahuje na trvalý pobyt, preto obyvateľ môže využiť ktorékoľvek a kdekoľvek v SR. Mnohé kontaktné miesta sú zriadené priamo v nákupných centrách,“ doplnila.Nachádzajú sa aj na mestskom alebo miestnom úrade. Zoznam kontaktných miest je zverejnený na stránke www.scitanie.sk v sekcii kontakty.