Slovákov čaká po pandemických rokoch cestovateľské leto, predpovedá štátny tajomník Klus

30.4.2022 (Webnoviny.sk) - Po pandemických rokoch by Slovákov malo čakať cestovateľské leto, myslí si štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus SaS ). Odzvoniť by malo aj kolónam na rakúsko-slovenských hraniciach.V tomto smere sľubuje konkrétne diplomatické kroky. Informoval o tom vo svojom profile na sociálnej sieti.„Vývoj pandémie a s ním spojené nedávne zrušenie opatrení na Slovensku aj v ďalších krajinách Európy či sveta, kde sa situácia viditeľne zlepšuje ma úprimne tešia. Rovnako tak som privítal, že od polovice apríla už naši tzv ‚pendleri' môžu do Rakúska vstúpiť bez obmedzení týkajúcich sa pandémie COVID-19. Pevne dúfam, že s blížiacou sa hlavnou turistickou sezónou odzvoní aj stále ešte trvajúcim námatkovým kontrolám na rakúsko-slovenských hraniciach zavedeným rakúskou stranou v dôsledku šírenia koronavírusu," uviedol štátny tajomník.Pokiaľ ide o letné dovolenky, očakávania Slovákov potvrdzuje zvýšený záujem o cestovné doklady. Klus pripomenul, že rezort diplomacie bude aj naďalej informovať o všetkom dôležitom, čo súvisí s cestovaním za hranice Slovenska.