Slovákov čaká už budúci týždeň preclievanie zásielok z tretích krajín, pomôže im Taxana či call centrum

24.6.2021 (Webnoviny.sk) - Už o týždeň začnú platiť vo všetkých krajinách Európskej únie nové pravidlá pre preclievanie. Povinne sa budú preclievať všetky zásielky z tretích krajín a zruší sa aj oslobodenie od dane z pridanej hodnoty (DPH) Precliť zásielky do 150 eur bude možné prostredníctvom nového portálu finančnej správy e-commerce. Klientom bude pomáhať aj Taxana či colné call centrum finančnej správy. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská Kupujúci budú musieť od 1. júla tohto roka precliť každý nákup tovaru z tretích krajín, teda podať elektronické colné vyhlásenie. Kým doteraz boli väčšinou odkázaní na služby súkromných spoločností, po novom si budú môcť tovar preclievať sami prostredníctvom zjednodušeného spôsobu preclievania.Umožní im to nový portál e-commerce na preclievanie zásielok do 150 eur. „Pôjde o rýchly a jednoduchý spôsob preclievania, ku ktorému budú kupujúci potrebovať elektronický občiansky preukaz," uviedla Rybanská. Pri hodnote zásielky vyššej ako 150 eur bude potrebné podať štandardné colné vyhlásenie ako doteraz.Klienti nájdu vo verejnej zóne nového portálu základné informácie pre podanie colného vyhlásenia, postup podávania colného vyhlásenia, zatrieďovanie tovaru, prepočet hodnoty na eurá či linky na platnú legislatívu.Pravidlá pre clo sa nemenia, clo kupujúci zaplatí až pri zásielke presahujúcou hodnotu 150 eur. Ruší sa však oslobodenie od DPH pri zásielkach do 22 eur, teda z každej zásielky z tretích krajín bude kupujúci musieť odviesť DPH. Oslobodenie zásielok s hodnotou nižšou ako 22 eur od DPH narúšalo hospodársku súťaž medzi dodávateľmi z únie a tretích krajín.Tí mali oproti európskym firmám zvýhodnenie, keďže nemuseli platiť k cene tovaru DPH navyše. Zrušenie oslobodenia zásielok od DPH by malo priniesť do štátneho rozpočtu v druhom polroku tohto roka 11 miliónov eur, v roku 2022 by to mohlo byť 23 miliónov eur.