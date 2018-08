Slovákov čaká viac dovoleniek strávených na Slovensku, sľubuje SNS

Rekreačná oblasť Domaša – Dobrá v piatok 3. augusta 2018. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 25. augusta (TASR) - Slovákov čaká viac dovoleniek strávených na Slovensku, a to vďaka rekreačným poukazom a nižšej DPH. V tlačovej správe na to upozorňuje koaličná SNS, ktorá stojí za návrhom zákona na podporu cestovného ruchu na Slovensku.Predkladatelia právnej normy tvrdia, že podpora domáceho cestovného ruchu je nevyhnutná. Ľudia by takto mohli dostať na budúci rok od svojho zamestnávateľa 275 eur ako príspevok na rekreáciu. Predseda SNS Andrej Danko argumentuje, že takúto podporu domácemu cestovnému ruchu chce poskytnúť prostredníctvom daňovo zvýhodneného príspevku s tým, že spolu 55 percent z hodnoty príspevku by mal hradiť zamestnávateľ a 45 percent by si platil sám zamestnanec.ozrejmil.Spolupredkladateľ zákona Tibor Bernaťák vysvetľuje, že príspevok na rekreáciu môže byť realizovaný priamym preplatením faktúr alebo rekreačným poukazom vo forme elektronickej karty, pričom zo strany štátu nebude potrebné budovať žiadne dodatočné platobné systémy.myslí si.Podľa jeho slov ubytovacie zariadenia na Slovensku majú spomedzi európskych krajín jednu z najnižších mier vyťaženosti.avizuje.Ďalším opatrením na podporu cestovného ruchu má byť zníženie dane z pridanej hodnoty z 20 na 10 percent za ubytovacie a stravovacie služby.hovorí poslanec Radovan Baláž (SNS) s tým, že z teoretického hľadiska by podľa neho takýto krok mohol ekonomike pomôcť, pretože nižšie konečné ceny by mohli zväčšiť dopyt.