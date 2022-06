Slovákov čaká zápas proti Kazachom a Tarkovič verí v podanie lepšieho výkonu, Kucka prezradil recept na súperov

Tarkovič verí v hranie lepšieho zápasu

Premiéra na kazašskej lavičke

Recept na Kazachov

6.6.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová reprezentácia nastúpi v pondelok v Trnave (20.45 h) na druhý zápas C-divízie Ligy národov proti Kazachstanu. V úvodnom stretnutí tretieho ročníka súťaže zdolala Bielorusko 1:0. Hlavný tréner Štefan Tarkovič doplnil zostavu o útočníka Dávida Strelca z národného tímu do 21 rokov.Avizoval aj ďalšie zmeny v kádri, no podrobnosti neprezradil: "Zmeny budú. Verím, že trafíme správnu zostavu," uviedol slovenský kormidelník na nedeľňajšej tlačovej konferencii, citoval ho oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.Slováci zaznamenali v piatok dôležitý triumf nad Bielorusmi. V rýchlom slede ich čakajú ešte dve stretnutia v novej edícii LN, v piatok sa predstavia v Baku proti domácemu Azerbajdžanu a 13. júna je v Nur-Sultane na programe ďalší duel proti Kazachstanu."Víťazný výsledok pomôže pri regenerácii, mne rovnako ako hráčom. Vieme, že náš čaká 4-zápasový program, skúsenosti s tým nemáme. Plus cestovné kilometre vo vzduchu, s tým všetkým musíme počítať. Nepúšťam sa však s hráčmi do hry „kto vydrží a kto nie.“ V princípe som presvedčený, že v pondelok proti Kazachstanu budeme hrať lepší zápas," myslí si Tarkovič.Kazachstan v prvom zápase zdolal Azerbajdžan 2:0 a je na čele skupiny o skóre pred Slovenskom. Pre trénera Magomeda Adieva to bola premiéra na kazašskej lavičke.Tarkovič si druhého súpera Slovenska naštudoval: "V tejto chvíli pracujeme s verziou štýlu, akým sa prezentoval Kazachstan v piatok. Pre nás to znamená, že musíme byť flexibilnejší. Zlepšiť sa musíme na súperovej polovici a v jeho šestnástke.""Tak veľa zápasov za taký krátky čas som ešte nehral a asi nikto z nás. Ale o tom sa už veľa pohovorilo aj popísalo. S lekárskym tímom robíme všetko, čo treba, aby sme boli na Kazachstan pripravení," povedal stredopoliar Juraj Kucka o vyťaženosti mužstva. Aký je podľa neho recept na Kazachov?"Súper bude behavý, to určite, preto my musíme byť rýchlejší a presnejší ako proti Bielorusku. Teraz už divákov ťažko niečím vábiť na zápas, budeme radi, ak ich príde čo najviac. Radi by sme potešili tých, ktorí budú na tribúnach. V piatok boli v zápase s Bieloruskom aj také, aj onaké momenty, takže tie dobré veci zopakovať a zlepšiť, tie zlé úplne vynechať," dodal Kucka.