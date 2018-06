Slovákov čakajú boje o miestenky na ME v 3x3 basketbale

Ilustračné foto. Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič Foto: FOTO TASR/Henrich Mišovič

Informácie o jednotlivých reprezentáciách Slovenska v 3x3 basketbale:

muži – kvalifikačný turnaj o účasť na ME (29. – 30. júna, Poitiers/Fr.)

žreb – C-skupina: SLOVENSKO, Estónsko, Dánsko

nominácia - Adam Antoni, Jaroslav Ciho, Ondrej Haviar, Michal Podhorský; Miroslav Ciho – manažér družstva



ženy – kvalifikačný turnaj o účasť na ME (29. – 30. júna, Konstanca/Rum.)

žreb – A-skupina: SLOVENSKO, Holandsko, Švajčiarsko, Izrael, Litva

nominácia - Pavla Bertovič, Alexandra Hašková, Alexandra Riecka, Romana Vyňuchalová; Alexandra Vasilevska – manažérska družstva



"U18" dievčatá – kvalifikačný turnaj o účasť na ME (3. – 4. augusta, Bari/Tal.)



širšia nominácia - Aneta Bencelová, Monika Koleňáková, Laura Határová, Petra Rychtarčíková, Barbara Lelkes, Barbora Didová, Tamara Turzáková, Katarína Karaffová, Orsolya Gyenesová; Richard Kamenský – manažér družstva

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júna (TASR) - Počas záverečného júnového víkendu čakajú na slovenskú mužskú a ženskú reprezentáciu v 3x3 basketbale kvalifikačné turnaje o účasť na majstrovstvách Európy (14. – 16. septembra, Bukurešť/Rum.). Vedenie "trojkovej" sekcie Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) verí, že oba tímy si vybojujú účasť na tomto podujatí.SBA urobila v aktuálnom roku výrazný krok vpred v propagácii 3x3 basketbalu. Hnacím motorom týchto udalostí je aj zaradenie tohto športu do programu letných olympijských hier 2020 v Tokiu. Významným krokom bolo spojenie sa s českou a poľskou stranou, na základe ktorej vznikla tento rok nadnárodná 3x3 Central Europe Tour (CET) 2018. Tá má celkovo 19 podujatí, z toho šesť na Slovensku, deväť v Česku a štyri v Poľsku. Lákadlom pre jednotlivé tímy boli nielen zaujímavé prize money, ale na finálovom podujatí v Prahe (21. – 22. júla) sa hrá aj o miestenku na prestížnu World Tour.prezradil manažér 3x3 basketbalu SBA Marek Adamčík.Slovenské celky sa v medzinárodnej konfrontácii na 3x3 Central Europe Tour 2018 nestratili, čo dáva prísľub k dobrým výsledkom na kvalifikačných turnajoch.ohliadol sa Adamčík za doterajšími podujatiami CET.Základ mužskej reprezentácie tvoria hráči z troch tímov – Letný Vánok, Meferes Prievidza a Energy Team. Z prvého menovaného sa do výberu dostal Jaroslav Ciho, druhý celok zastupuje Adam Antoni a z aktuálne najlepšieho slovenského 3x3 tímu dopĺňajú družstvo Ondrej Haviar a Michal Podhorský.povedal kapitán mužského výberu Ondrej Haviar. Na túto štvoricu čaká kvalifikačný turnaj vo francúzskom Poitiers (29. – 30. júna). V C-skupine budú ich súpermi severské krajiny Estónsko a Dánsko. Podujatia sa zúčastní dvanásť reprezentačných celkov, miestenku si vybojujú štyri najlepšie.Gro ženského tímu tvoria zástupkyne najúspešnejšieho kolektívu – Vydýchané z lavičky. Dvojica Alexandra Riecka a Pavla Bertovičová je už dlhšiu dobu súčasťou tohto tímu, nedávno sa k ním pridala aj Alexandra Hašková. Tento celok dopĺňa skúsená zástupkyňa "päťkového" basketbalu Romana Vyňuchalová. Spolu vyhrali v tejto sezóne podujatie v Handlovej a s drobnou zmenou v zostave aj v Jihlave.uviedla pred turnajom Vyňuchalová. Ženský výber čaká turnaj v rumunskej Konstance (29. – 30. júna). Žreb ich vylosoval do A-skupiny, kde si postupne zmerajú sily s Holandskom, Švajčiarskom, Izraelom a Litvou. V Rumunsku sa predstaví deväť tímov, tri najlepšie získajú miestenku na európsky šampionát.K tvorbe a cieľom tímu sa vyjadril aj manažér 3x3 basketbalu SBA:Okrem toho budú na začiatku augusta v akcii aj reprezentačné výbery dievčat a chlapcov do 18 rokov. Na tie čaká turnaj v talianskom Bari (3. – 4. augusta). Finálny výber dievčat sa zatiaľ formuje.prezradil detaily tréner tohto výberu Richard Kamenský.Ani táto reprezentácia sa netají ambíciou postúpiť a konfrontovať sa s európskou špičkou, čo jasne naznačujú aj slová Kamenského:Okrem týchto aktivít sa premiérovo sformoval aj reprezentačný výber žien do 23 rokov. Na ten síce nečaká v tomto roku oficiálna akcia pod hlavičkou FIBA, ale členky získavajú skúsenosti na turnajoch. Do užšieho výberu sa dostala Alexandra Hašková, Michaela Sedláčková, Dominika Drobná a Monika Krajčovičová.