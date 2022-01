Slovákov čakajú pri vydávaní občianskych preukazov zmeny, pribudnú povinnosť nasnímať odtlačky prstov či nový údaj

Fotografie tváre

Nový údaj

Kód pre odblokovanie

12.1.2022 (Webnoviny.sk) - Osoby staršie ako 12 rokov budú pri vybavovaní občianskych preukazov povinné nechať si nasnímať odtlačky prstov. Vyplýva to z novely zákona o občianskych preukazoch vypracovanej ministerstvom vnútra, ktorú v stredu schválila vláda.Predmetná povinnosť bude mať podľa rezortu vplyv aj na doterajšiu možnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu Ministerstva vnútra SR. Vydanie preukazu totiž nebude po novom možné bez osobnej prítomnosti občana.Zmeny sú podľa ministerstva vnútra dôsledkom prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov. „Na základe požiadavky uvedeného nariadenia sa v zákone o občianskych preukazoch dopĺňajú ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre. Tieto údaje budú do elektronického čipu zapisované v podobe biometrických údajov, teda nie v podobe odtlačkov prstov alebo fotografie tváre," vysvetlil rezort.Zároveň doplnil, že občiansky preukaz, ktorý neobsahuje odtlačky prstov zapísané v elektronickom čipe, ostáva platný až do zániku jeho platnosti. V prípade dočasnej nemožnosti zosnímať odtlačky prstov u občana staršieho ako 12 rokov, napríklad zo zdravotných dôvodov, bude podľa ministerstva možné vydanie občianskeho preukazu s dobou platnosti na jeden rok, a to aj opakovane.Zároveň podľa rezortu do občianskych preukazov pribudne nový údaj. „Týmto údajom je CAN – Card Access Number, prístupové číslo karty, ktoré musí byť zobrazené na občianskom preukaze. Prístupové číslo karty je ďalším z bezpečnostných prvkov," uviedlo ministerstvo.Doplnilo, že ide o náhodne generovaný šesťciferný kód vygravírovaný na prednej strane karty občianskeho preukazu v na to určenej zóne, ktorý slúži ako „vstup pre protokol riadenia prístupu k údajom na čipe dokladu s bezkontaktným rozhraním".Novela tiež zavádza používanie takzvaného kódu pre odblokovanie. Ten má slúžiť na odblokovanie zablokovaného bezpečnostného osobného kódu občianskeho preukazu. „Ak občan po zablokovaní bezpečnostného osobného kódu zadá správny kód pre odblokovanie, aplikácia mu umožní zvoliť si nový bezpečnostný osobný kód," uviedol rezort.Ak však občan po zablokovaní bezpečnostného osobného kódu zadá trikrát nesprávny kód pre odblokovanie, kód pre odblokovanie sa trvalo zablokuje. „Zablokovaný bezpečnostný osobný kód a zablokovaný kód pre odblokovanie nespôsobujú neplatnosť občianskeho preukazu," dodalo ministerstvo.Účinnosť novely rezort navrhol od 1. mája tohto roku.