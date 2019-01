Slovákov pracujúcich v Británii láka späť domov najmä rodina

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 25. januára (TASR) - Viacerých Slovákov, ktorí pracujú a žijú v Spojenom kráľovstve, láka naspäť na Slovensko najmä rodina a priatelia. Zhodli sa na tom vo štvrtok počas podujatia Work in Slovakia - Good Idea! v Londýne. Naopak, študentov návrat domov v krátkom období veľmi neláka.Andrea, ktorá žije v Londýne 18 rokov, poznamenala, že do rodnej krajiny by sa chcela vrátiť. Pracovná ponuka zo Slovenska, ktorá by ju oslovila, by podľa jeho slov musela byť aj dobre finančne ohodnotená.povedala.Slovenka Martina, ktorá pracuje v oblasti bankovníctva, by sa z Británie vrátila rada naspäť na Slovensko. Ako uviedla, dôvodom je najmä rodina.povedala.Máriu Solárovú, ktorá pracuje ako programátorka v Londýne, lákajú naspäť na Slovensko najmä osobné dôvody.povedala.Michal, ktorý študuje v Londýne informatiku, poznamenal, že sa na Slovensko neplánuje vrátiť najbližších zhruba 20 rokov.povedal.Podobne je na tom aj Adam, ktorý v Londýne študuje elektrotechniku a informatiku. Podľa svojich slov návrat na Slovensko po skončení školy neplánuje. "povedal s tým, že po ukončení štúdia chce ešte zostať v zahraničí a nazbierať skúsenosti.Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) potvrdil, že chce, aby sa vrátili ľudia, do ktorých sa počas ich života investovalo - napríklad počas ich štúdia.uzavrel Raši.Podujatie Work in Slovakia - Good Idea!, ktoré sa vo štvrtok večer uskutočnilo v Spojenom kráľovstve, prilákalo desiatky Slovákov, ktorí žijú a pracujú v Londýne a jeho blízkom okolí. Do britskej metropoly prišlo sedem firiem, ktoré ponúkali prácu na Slovensku najmä pre odborníkov z IT oblasti a sektora zdieľaných služieb.(osobitná spravodajkyňa TASR Simona Ivančáková)