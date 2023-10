Slovákov z Izraela priviezol vládny špeciál. Ministerstvo poskytne pomoc všetkým, ktorí si dopravu nebudú vedieť zabezpečiť (video)

Repatriačný let

Niektorí sa rozhodli zostať

13.10.2023 (SITA.sk) - Tretím repatriačným letom vládneho špeciálu sa z Izraela vrátila ďalšia skupina slovenských občanov. Lietadlo ministerstva vnútra s kapacitou zhruba 90 miest ich priviezlo z Tel Avivu, na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave pristálo v piatok popoludní približne o pol štvrtej.Dvoma špeciálnymi letmi už v stredu a vo štvrtok prišlo 180 krajanov, boli medzi nimi turisti a pútnici rôzneho veku, ale aj individuálni cestujúci, či občania SR dlhodobo žijúci v Izraeli.Slováci sa nemali ako dostať domov pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu v Izraeli po teroristických útokoch palestínskeho Hamasu z Gazy minulú sobotu, ako aj pre zrušenie mnohých letov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR informovalo, že v prípade potreby budú ďalšie repatriačné lety.„Každému občanovi a občianke, ktorí si nebudú schopní zabezpečiť dopravu po vlastnej linke, poskytneme možnosť vrátiť sa na Slovensko repatriačným letom. Prioritou rezortu diplomacie je, aby žiaden občan či občianka v Izraeli neuviazli," potvrdil pre agentúru SITA komunikačný odbor ministerstva zahraničia.Zároveň uistilo občanov, že na nich nezabúda a robí maximum pre ich bezpečie i návrat do vlasti. Na začiatku vojnového stavu ministerstvo evidovalo približne 500 občanov SR v Izraeli.„Časť občanov SR sa rozhodla zostať v krajine, mnohí občania opustili krajinu individuálne," uviedol rezort diplomacie. Zopakoval, že neodporúča do Izraela cestovať. Pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu na celom území Izraela tento týždeň sprísnil cestovné odporúčanie na 3. stupeň - teda necestovať do krajiny. „V súčasnosti Izrael rozhodne nie je vhodná destinácia na púť, turistiku či dovolenku," znova upozornilo ministerstvo zahraničia.Spolu s Veľvyslanectvom SR v Tel Avive sú naďalej pripravení poskytnúť konzulárnu pomoc občanom SR v Izraeli, ale to v podmienkach vojnového stavu nemusí byť vôbec postačujúce. Situáciu v krajine hodnotia ako vážnu a málo predvídateľnú.„Nevieme, ako sa situácia vyvinie v najbližších hodinách, či ôjde k ďalšej eskalácii alebo, naopak, deeskalácii. Samozrejme, všetko pozorne sledujeme a priebežne vyhodnocujeme. Situácia sa však dynamicky mení," dodalo ministerstvo.Aktuálne informácie k situácii v Izraeli, repatriačným letom a kontaktné údaje sú zverejnené na špeciálneja Zastupiteľského úradu SR v Tel Avive.