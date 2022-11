Slovan ani Nové Zámky v 15. kole Tipos extraligy nebodovali, pre kouča Pardavého bola prehra majstra zbytočnou

Doma chcú hrať lepšie

Stantien bol v skyboxe

Posledný hrá s predposledným

5.11.2022 (Webnoviny.sk) - Piatkové stretnutia 15. kola základnej časti hokejovej extraligy nepriniesli zmenu na čele, keďže bodovo naprázdno vyšiel líder hodnotenia z Nových Zámkov aj jeho prenasledovateľ - obhajca titulu Slovan Bratislava."Býci" podľahli na vlastnom ľade hráčom Trenčína 0:3, keď inkasovali raz v každej tretine a v súboji boli strelecky aktívnejší. Na gól však nevyužili až sedem presilových hier a nepripísali si dvanásty triumf v tejto sezóne."Belasí" síce v prvej tretine viedli na michalovskom ľade, no v druhej dvadsaťminútovke dostali góly z hokejok Dávida Buca a Patriksa Zabusovsa a do konca duelu už nepridali ďalší presný zásah.Trenčania sa zásluhou trojbodového zisku dostali na 9. priečku tabuľky, Michalovčania poskočili už na 4. pozíciu.Na dno tabuľky padol Prešov, ktorý doma podľahol Košiciam 1:6 a pripísal si už piatu prehru bez prerušenia. Rovnako ako Šarišania majú na svojom konte 16 bodov aj hráči Banskej Bystrice na predposlednom 11. mieste a desiaty Liptovský Mikuláš."Takéto víťazstvo sme potrebovali ako soľ. Naše domáce výkony boli mŕtve a energiu sme ukázali len proti Košiciam. Vraveli sme si, že vo vlastnej hale musíme hrať lepšie a potrebujeme víťaziť. Potvrdili sme, že proti zvučným súperom sa dokážeme viac vyhecovať a dúfam, že to potvrdíme aj v nedeľu proti vicemajstrovi z Nitry," povedal po piatkovom triumfe michalovský útočník Dávid Buc , cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja Na michalovskej lavičke už chýbal odvolaný tréner Tom Coolen, jeho nástupca Roman Stantien duel sledoval zo skyboxu a viedli ho asistent Peter Kudelka a Dušan Devečka."Vedeli sme, že nový tréner sleduje zápas zhora, ale na ľade na také veci nemyslíte. My sme si po prvej tretine hlavne povedali, že musíme pridať a pomôžu nám aj tribúny. To sa nám podarilo, začali sme výrazne lepšie korčuľovať a to rozhodlo. Tento tím sa budoval ako korčuliarsky zdatný a je nám jasné, že toto musí byť naša silná stránka. Ak máme dobrý pohyb, tak môžeme zdolať každého," doplnil Buc.Tréner Slovana bol po súboji sklamaný z prehry, bodovú stratu označil za zbytočnú. "O výsledku zápasu rozhodla druhá tretina. Hrali sme v nej nekoncentrovaní. Hneď prvé striedanie bolo zlé, potom prišli štyri vylúčenia a 'momentum' sa presunulo na stranu domácich. Ubránili sme oslabenia, no potom robili hlúposti v našom pásme a dostali dva góly. V tretej časti sa chceli vrátiť k našej hre, no tlačili sme to pred sebou a bola cítiť nervozita na našich hokejkách, v dôležitých momentoch nám puky preskakovali hokejky," komentoval prehry hosťujúci kouč Ján Pardavý Najvyššia slovenská hokejová súťaž pokračuje 16. kolom už v nedeľu. Novozámčania hostia Liptovský Mikuláš a bodovým ziskom si budú chcieť ustrážiť líderskú pozíciu. Slovan čaká ďalší duel vonku a predstaví sa v Spišskej Novej Vsi.Michalovce hostia Nitru a tretím triumfom bez prerušenia by radi udržali kontakt s najlepšími. Piate Košice si doma zmerajú sily s tretím Zvolenom, ôsmy Poprad hostí tabuľkového suseda Trenčín.Priamy súboj čaká dva tímy z dna tabuľky, posledný Prešov hostí predposlednú Banskú Bystricu.