Slovan Bratislava doma deklasoval Orhei, postúpil do 2. predkola

Na snímke v strede strelec úvodného gólu Andraž Šponar (Slovan) v odvetnom zápase 1. predkola Európskej ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Milsami Orhei v Bratislave 19. júla 2018. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

1. predkolo EL 2018/2019 - 2. zápas:



ŠK Slovan Bratislava - FC Milsami Orhei 5:0 (3:0)



Góly: 15. a 25. Šporar, 33. a 77. Moha, 52. Cmiljanič. ŽK: Rusnac, S. Platica, M. Platica (všetci Milsami), rozhodoval: Kajtazovič (Slov.), 3175 divákov.



Slovan: Šulla - Apau, Bajrič, Božikov, Suchockij - Nono (58. Savičevič) - Čavrič (48. Cmiljanič), Rabiu, Holman, Moha - Šporar (74. Dražič)



Milsami: Mitu - Graur, Craciun, Bogdan (53. S. Platica), Bolohan - Cojocari, Rusnac - A. Antoniuc (81. Ibrean), M. Platica, Rata - Surdu (34. Bugajev)



/prvý zápas 4:2, ŠK Slovan Bratislava postúpil do 2. predkola/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 2. predkola Európskej ligy 2018/2019. Po minulotýždňovom víťazstve 4:2 v Moldavsku zdolali Milsami Orhei aj vo štvrtkovej domácej odvete na Pasienkoch vysoko 5:0.Ďalším súperom zverencov trénera Martina Ševelu bude úspešnejší z konfrontácie medzi Kešla Baku (Azerbajdžan) - Balzan FC (Malta). Najskôr nastúpia 26. júla na pôde súpera, odvetu odohrajú 2. augusta doma. Predtým spoznajú prípadného súpera v 3. predkole na žrebovaní, ktoré sa uskutoční v pondelok 23. júla v Nyone.Slovan nastúpil v plnej sile, hostia po domácej prehre urobili niekoľko zmien v zostave, tie im však boli málo platné. "Belasí" mohli ísť do vedenia už v 9. minúte, no strelu Mohu zastavila pravá žrď. O päť minút neskôr Mitu zneškodnil hlavičkový pokus Mohu, ale loptu vyrazil len pred Šporara a ten zblízka otvoril skóre - 1:0. Hostí inkasovaný gól ešte viac zrazil do kolien, usadili sa na vlastnej polovici a vyčkávali, čo vymyslí súper. Slovan sa nenechal dlho ponúkať, v 25. minúte Šporar umiestnenou strelou spoza šestnástky zdvojnásobil náskok svojho tímu - 2:0. Odovzdaného súpera vôbec nešetril, v 33. minúte Moha po peknej kombinačnej akcii zvýšil technickou strelou už na 3:0. Slovan na ihrisku jasne dominoval a zápas miestami pripomínal exhibíciu, ďalšie góly do prestávky však nepridal.Šporar mohol dosiahnuť hetrik už v úvodných sekundách druhého dejstva, keď sa z pravej strany rútil na brankára, ale postrčený obrancom súpera vystrelil len do bočnej siete. Presnejšiu mušku mal Cmiljanič, ktorý sa presadil po iba štvorminútovom pobyte na trávniku - 4:0. Slovan následne ubral nohu z plynu, aj vinou striedaní klesla úroveň stretnutia. Do hry sa aspoň v zábleskoch dostali aj hostia z Moldavska, ale pred Šullom veľa nepredviedli. Naopak, ich debakel po ďalšej diere v obrane spečatil po Šporarovi druhý dvojgólový hrdina zápasu Moha - 5:0.