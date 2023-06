Slovan Bratislava má náhradu za Chovana, prísť má skúsený kanadský reprezentant Borjan

V Bratislave strávi celú sezónu

Urážky a vyhrážky od Chorvátov

14.6.2023 (SITA.sk) - V ostatnej sezóne brankári úradujúceho slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava občas čelili vlne kritiky za ich výkony a chyby, týkalo sa to najmä Adriána Chovana Často sa hovorilo o potrebe vystužiť tento post v klube, ktorý chce bojovať o miestenku v skupinovej časti Ligy majstrov. Zdá sa, že na nasledujúci ročník túto otázku "belasí" vyriešili. Podľa srbských médií mieri do Slovana na ročné hosťovanie kanadský reprezentačný gólman Milan Borjan. Skúsený 35-ročný brankár sa narodil v bývalej Juhoslávii. Od trinástich rokov vyrastal v Kanade a práve preto reprezentuje túto krajinu. Na klubovej úrovni od roku 2009 pôsobí v Európe, zatiaľ naposledy strávil šesť sezón v srbskom tíme Crvena Zvezda Belehrad a zakaždým ho dotiahol k majstrovskému titulu.Podľa webu nova.rs by mal Borjan stráviť v Bratislave celú sezónu 2023/2024 a jeho srbský klub mu uhradí polovicu doterajšej mzdy, teda približne 400-tisíc eur. Rovnakú sumu by brankárovi platil aj Slovan.Milan Borjan bol kapitánom belehradského družstva a na reprezentačnej úrovni odchytal za výber Kanady už 72 stretnutí.Predstavil sa aj na MS 2022 v Katare a v súboji proti Chorvátom pri prehre 1:4 sa musel vyrovnať s hrubými urážkami priaznivcov chorvátskeho výberu na jeho adresu aj na jeho manželku Snežanu. Dôvod bol prozaický, Borjan pochádza z chorvátskeho územia niekdajšej Juhoslávie.Fanúšikovia Chorvátov na neho dokonca kričali, že je "ustašovec", čo bolo v minulosti označenie pre členov chorvátskeho ultranacionalistického fašistického hnutia pred druhou svetovou vojnou a počas nej. Niekto dokonca zverejnil jeho súkromné telefónne číslo a brankár dostával tisícky nepríjemných správ.