Slovan Bratislava podľahol Spartaku Trnava v 2. kole skupiny o titul

Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali nedeľné derby na pôde Slovana Bratislava 2:0. Víťazný gól v 2. kole nadstavbovej časti Niké ligy o titul padol v 21. minúte, keď poslal loptu do vlastnej brány Kevin Wimmer. Trnava zdolala v lige Slovan prvýkrát od mája 2021 a poskočila na druhé miesto, o bod pred Žilinu. "Belasí" neohrozene vedú s 15-bodovým náskokom.



V šlágri druhé kola nebola od začiatku zápasu núdza o akciu. Smoliarom stretnutia sa stal Wimmer, ktorý zaznamenal okrem vlastného gólu aj žltú kartu. Jeho tím si nenapravil chuť po prekvapivom vypadnutí vo štvrťfinále Slovenského pohára, kde nestačil 1:3 na Podbrezovú. Druhý gól inkasoval po kikse Bajriča, ktorý využil striedajúci Michal Ďuriš. Domáci mali v druhom dejstve jasnú hernú prevahu, chýbala im však koncovka a domácich niekoľkokrát podržal brankár Dominik Takáč.

Niké liga - 22. kolo:



ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 0:2 (0:1)



Góly: 21. Wimmer (vlastný), 81. Ďuriš. ŽK: Barseghjan, Tolič, Wimmer, Borjan - Kóša, Procházka, Zeljkovič, Paur. Rozhodovali: Kišš - Poláček, Hrmo, 10.050 divákov



Slovan: Borjan - Pauchek, Bajrič, Wimmer, Vojtko - Kucka, Savvidis - Tolič - Marcelli (67. Lichý), Barseghjan, Zmrhal



Spartak: Takáč - Šulek, Koštrna, Kóša, Mikovič - Daniel, Zeljkovič, Procházka, Azango (84. Djurič) - Ďuriš (88. Paur), Ofori (74. Bukata)

hlasy po zápase :



Vladimír Weiss st., tréner Slovana Bratislava: "Treba vedieť aj prehrať, porazili sme sa svojimi chybami. Prvýkrát v sezóne sme nedali gól, vypadol nám celý útok. Boli sme v dobrej zostave, keby sme dali prvý gól z tej kontry, mohlo to vyzerať inak. Potom to už bolo v hlbokom bloku náročné. V polčase som ani nezvyšoval hlas, hráči robili maximum."



Michal Gašparík, tréner Spartaka Trnava: "Myslím si, že všetci sme mali v hlavách to, ako dlho sme nezvládli ligové derby. V minulosti sme robili rôzne analýzy, teraz sme sa nepripravovali. Dnes sme si povedali, ako budeme hrať a Slovan prvýkrát v lige nedal gól. Snažili sme sa, aby Slovan neprepínal po zisku lopty. Neustrážili sme si len jednu takúto situáciu. Nechali sme Slovan hrať, boli sme v hlbšom bloku a v druhom sme už bránili tri body."