Slovan Bratislava vyhral v Struge 2:1 a postúpil do 2. predkola Ligy majstrov

Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 2. predkola prebiehajúceho ročníka Ligy majstrov. Účasť v ďalšej fáze spečatili v stredu na pôde severomacedónskeho FC Struga, ktorý zdolali 2:1 po domácom víťazstve 4:2. V ďalšej fáze ich čaká slovinský NK Celje, na ktorého pôde sa uskutoční úvodný zápas 23. alebo 24. júla.



"Belasí" potvrdili úlohu favorita v dvojzápase s úradujúcim severomacedónskym majstrom. Tento klub existuje od roku 2015 a zaznamenal tretiu účasť na európskej scéne, jeho maximom v Lige majstrov zostáva 1. predkolo. Väčšina diania v odvete prišla v úvodnom dejstve, keď padli aj oba góly Slovana v podaní Vladimíra Weissa i "vlastenec" od Kireho Ristevského.



Celje postúpilo v 1. predkole cez estónsky FC Flora, na ktorého pôde vyhralo 5:0 a doma potvrdilo triumf výsledkom 2:1.

2. zápas 1. predkola LM - sumár:



FC Struga - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:2)



Góly: 85. Compaore - 9. Weiss, 34. Ristevski (vl.). ŽK: Voša, Krivanjeva, Jevtoski, Ukpa - Strelec. Rozhodovali: de Burgos - de Francisco, de Durana (všetci Šp.)



FC Struga: Dujmovič - Radič, Ristevski (46. Ukpa), Krivanjeva - Vlajkovič (85. Bilevski), Spirovski, Jevtoski, Voša (46. Kehinde) - Shabani - Radeski (72. Compaore), Ibraimi (72. Takahara)



ŠK Slovan: Trnovský - Bajrič, Kašia, Wimmer - Blackman, Szöke (87. Mateáš), Kucka, Vojtko (57. Marcelli) - Mak (57. Tolič), Strelec (69. Savvidis), Weiss (70. Zuberu)

Tempo hry určoval od začiatku Slovan. Chvíľu trvalo, kým si hostia vytvorili väčší tlak a niečo vymysleli, no zlomilo sa to v deviatej minúte. Do pokutového územia sa dostal Strelec, ktorý našiel spätnou prihrávkou Weissa. Ten si najprv potiahol loptu na hranicu šestnástky a následne poslal na brankára Dujmoviča dobre umiestnenú strelu k ľavej žrdi spoza hradby tiel a jeho tím išiel do vedenia 1:0. Krátko pred polhodinou hry si pripísal prvý zákrok brankár hostí Trnovský, keď vyrazil na roh strelu Ibraimiho spoza šestnástky. Po rohovom kope mal šancu z bezprostrednej blízkosti Radeski, no jeho pokus zablokoval Vojtko. O desať minút spracoval loptu za obranou Strelec, súboj s Ristevskim zdanlivo prehral, no obranca poslal loptu v snahe o odkopnutie do vlastnej siete. Slovan dokázal opäť vytvoriť tlak krátko pred prestávkou po brejku - najväčšiu šancu mal Mak, ktorého si postrážil obranca Krivanjeva. V nadstavenom čase uzavrel prvé dejstvo prudkou hlavičkou domáci Radič, no tesne minul bránu.



Na rozdiel od predošlého zápasu si Slovan tentokrát ustrážil dvojgólové vedenie. Pri náznakoch domácich príležitostí bol pozorný brankár Trnovský, na druhej strane to skúsil Strelec. Následne sa začala hra kúskovať faulmi i ofsajdmi. Obaja tréneri pristúpili aj k striedaniam a tempo sa ďalej spomaľovalo, do ofenzívnej fázy sa viac darilo dostávať hosťom. Nakoniec však znížila Struga, nedôraznej obrane "belasých" najprv pohrozila v 83. minúte a o chvíľu nasledoval center pred bránu. O akciu sa postarala dvojica striedajúcich legionárov. Loptu poslal do ohňa Takahara a prudkou hlavičkou k bližšej žrdi zakončil Compaore. Do záverečného hvizdu prišli na oboch stranách ešte pokusy z diaľky v podaní Kucku i Compaoreho, obom však chýbala presnosť.

hlasy po zápase /zdroj: ŠK Slovan Bratislava/:



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "V kvalifikácii Ligy majstrov sa hrá na postup. Pricestovali sme s cieľom uhrať dobrý výsledok, s čím som spokojný. Počasie bolo veľmi náročné, na čo sme sa pripravovali. Skrátili sme predzápasový tréning i rozcvičku, šetrili sme sily na každú minútu. Hneď v úvode sme dali veľmi dôležitý gól pre ďalší vývoj, potom sme hru kontrolovali. Na konci sme však zbytočne inkasovali, čo sme nechceli."



Qatip Osmani, tréner FC Struga: "Vstup do zápasu nebol dobrý, nemali sme jasno v pozíciách. To nás nútilo hrať individuálne, myslím si, že aj preto sme inkasovali prvý gól. Potom sme nepokryli dobre stred ihriska a prišiel druhý gól. V tomto zápase nám chýbala agresivita, hlavne v prvom polčase, kde bol Slovan Bratislava rovnako ako v prvom dueli rýchlejší a agresívnejší. Dáta neviem, ale v dvoch stretnutiach boli určite lepší ako my."