Slovan chce v odvete vybojovať postup cez Olympiakos, Tehelné pole bude zaplnené a ostávajú už len posledné lístky

Pre úspešný výsledok spravia maximum

Belasí musia hrať bez strachu

10.8.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalistov slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava čaká vo štvrtok odvetný duel 3. kvalifikačného kola Európskej ligy 2022/2023 proti gréckemu Olympiakosu Pireus . V minulotýždňovom úvodnom dueli v Pireu boli „belasí“ blízko k víťazstvu. Napokon odtiaľ odišli s remízou 1:1, ktorá predstavuje solídne vyhliadky na postup v domácej odvete.V nej bude Slovan podporovať zaplnený štadión na Tehelnom poli, keďže podľa najnovších informácií je v predaji posledných 4-tisíc vstupeniek. Duel má výkop o 20.30 h SELČ.Český legionár v bratislavskom mužstve Jaromír Zmrhal verí, že Slovan pred vlastným publikom dokáže nadviazať na výkon v prvom zápase v Grécku.„Podľa vývoja sme si tam zaslúžili aj lepší výsledok než 1:1, no my už sa pozeráme dopredu. Hráme doma, chceme to odohrať minimálne tak, ako tam, a urobíme maximum pre úspešný výsledok. Snáď bude štadión plný a fanúšikovia nás budú tiež hnať dopredu,“ uviedol na webe Slovana.Podľa obrancu Lukáša Pauscheka musia hrať Bratislavčania v odvete tak ako u súpera - bez strachu. „Musíme byť odvážni a nebáť sa hrať po zemi, pretože vieme hrať kombinačne,“ poznamenal 29-ročný zadák s reprezentačnými skúsenosťami, a vzápätí sa ešte vrátil k zápasu na trávniku Olympiakosu:„Vytvorili sme si šance, vpredu sme boli nebezpeční. Škoda, že sme nedali viac než gól.“Ak Slovan prejde cez Olympiakos, v play-off EL si zmeria sily s cyperským Apollonom Limassol, ktorý v 3. kvalifikačnom kole Ligy majstrov nestačil na izraelský Maccabi Haifa. Slovan by 18. augusta začínal vonku a odvetu by absolvoval o týždeň neskôr v domácom prostredí.