Slovan chce v Prištine vybojovať postup

Odvetný zápas 2. predkola EL 2019/2020:



KF Feronikeli - ŠK Slovan Bratislava /utorok 29. júla, 18.00 h, Priština, Štadión Fadila Vokrriho/



Prvý zápas: 1:2



Rozhodca: Yigal Frid (Izrael)

Bratislava 29. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava po rýchlom vypadnutí v Lige majstrov túžia postúpiť ďalej aspoň v Európskej lige. V domácom prvom súboji 2. predkola s kosovským majstrom KF Feronikeli zvíťazili 2:1, no ich výkon nebol ideálny a fanúšikovia "belasých" ho ocenili piskotom. V utorňajšej odvete v Prištine chce Slovan potešiť nielen postupom, ale aj výkonom.V klube najskôr dorezonovalo vyradenie z Ligy majstrov čiernohorským šampiónom Sutjeska Nikšič, po ktorom sa museli predčasne porúčať hlavný tréner Martin Ševela aj s asistentom Ivanom Vrabcom. Mužstvo v prvom kole novej fortunaligovej sezóny viedol doterajší asistent Vladimir Radenkovič, no v prvom dueli s Feronikeli na lavičke nesedel.Srbský kouč spolu s hráčmi Dejanom Dražičom a Aleksandarom Čavričom totiž vyslyšali želanie srbskej vlády, aby do zápasu nenastúpili. Slovan toto politické rozhodnutie akceptoval. Radenkovič nemal viesť tím ani v odvete, napokon ho z funkcie aj s kondičným trénerom Srdjanom Zirojevičom odvolali. Dôveru zatiaľ dostal Ján Kozák mladší, klub však na angažovaní nového kouča stále pracuje.Neľahká situácia v úvode sezóny na Slovan v domácej súťaži vplyv nemá. V prvom kole "belasí" triumfovali u nováčika z Pohronia 3:1, v sobotu sa na odvetu Európskej ligy naladili hladkým triumfom nad Michalovcami 3:0.povedal pre klubový web krídelník Moha.Tréner Kozák ml. nemal k dispozícii kanoniera Andraža Šporara, ktorý si pred súbojom prebral cenu pre Hráča mesiaca Fortuna ligy za máj. Slovinský útočník laboruje s menším zranením a pred utorkom dostal voľno. Dôveru od začiatku dostal Erik Daniel, ktorý strelil jeden gól a na ďalší prihral."Futbal mi naozaj chutil, zápas som si užil. Aby som bol úprimný, mám toho aj dosť, po dlhšej dobe som odohral celý zápas. Do utorka však určite dobre zregenerujem a pokiaľ mi dá tréner opäť šancu od začiatku, určite budem pripravený odviesť opäť maximum."Dvadsaťsedemročný ofenzívny stredopoliar verí, že Slovan si v utorok vybojuje postup a aspoň čiastočne poteší fanúšikov po neúspechu v Lige majstrov.Zápas povedú rozhodcovia z Izraela, ako hlavný Yigal Frid, na čiarach mu budú asistovať Matityahu Yakobov a Omer Barbiro.