Slovan chce výnimočnú sezónu a storočnicu osláviť ziskom double

Na archívnej snímke tím ŠK Slovan Bratislava počas tréningu na začiatku letnej prípravy 13. júna 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Káder ŠK Slovan Bratislava na sezónu 2018/19:



Brankári: Dominik Greif, Matúš Ružinský, Michal Šulla, Martin Trnovský

Obrancovia: Mitch Apau, Kenan Bajrič, Vasil Božikov, Samuel Kozlovský, Adam Laczkó, Jurij Medveděv, Milan Rundič, Kornel Saláta, Arťom Suchockij

Stredopoliari: Aleksandar Čavrič, Dejan Dražič, Ricky van Haaren, Dávid Holman, David Hrnčár, Joeri de Kamps, Moha, Nono, Ibrahim Rabiu, Vukan Savičevič, Mitchell Schet

Útočníci: Boris Cmiljanič, Filip Hološko, David Strelec, Andraž Šporar



Príchody: Matúš Ružinský (Sereď), Dejan Dražič (Celta Vigo), Mitch Apau (Olimpija Ľubľana)

Odchody: Erik Čikoš, Lukáš Droppa, Diamantis Chouchoumis, Filip Oršula, Frederik Valach, Róbert Vittek (vypršanie zmluvy), Vernon de Marco (pokračovanie hosťovania v Lechu Poznaň), Boris Sekulič (CSKA Sofia)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. júla (TASR) - V roku 2019 oslávi najúspešnejší slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava sto rokov od založenia. V hlavnom meste finišuje výstavba štadióna na Tehelnom poli a pred 8-násobným majstrom v ére samostatnosti sú vytýčené jasné ciele - osláviť storočnicu doma a so ziskom double.vyhlásil viceprezident klubu Ivan Kmotrík ml.Káder prvého tímu zostal počas leta pokope. Odišli hráči, ktorým sa skončili zmluvy a prišli traja novici – Dejan Dražič zo Celty Vigo, Mitch Apau z Ľubľany a Matúš Ružinský, ktorý naposledy chytal za Sereď. Do tréningového procesu A-mužstva sa zapojili mladíci Martin Trnovský, David Hrnčár, Samuel Kozlovský a David Strelec.citovala Kmotríka ml. oficiálna tlačová správa klubu.Slovan v minulej sezóne zaznamenal v rámci návštevnosti medziročný nárast. Nie sú to však návštevy, s ktorými môže byť spokojný.vyhlásil viceprezident klubu. Slovan pred novou sezónou ponúkol permanentné vstupenky s predkupným právom na Tehelné pole, pričom záujem o permanentky medziročne vzrástol. Klub navyše v novej sezóne pokračuje s konceptom fanzóny a pre fanúšikov spustil novú mobilnú aplikáciu."Belasí" do novej sezóny 2018/19 vstúpili víťazstvom 4:2 na pôde Milsami Orhei v úvodnom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA. Odvetu odohrajú už vo štvrtok o 18.30 h na Pasienkoch.uviedol funkcionár.Fortuna liga sa opäť bude hrať systémom 22-kolovej základnej časti a následnej nadstavby o titul, resp. udržanie sa.dodal.Klub je tak po všetkých stránkach pripravený na novú sezónu. Na výkonoch mužstva sa postupne prejavujú výsledky dopĺňania kádra v posledných prestupových obdobiach v podobe hráčov ako Vasil Božikov, Aleksandar Čavrič, Nono, Moha či Andraž Šporar.uzavrel Kmotrík ml.