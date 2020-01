Slovan doma nestačil na „baranov“, Zvolen zdolal Košice a Trenčín bodoval v Budapešti

Košice opäť bez bodu

Hickmott rozhodol o triumfe "baranov"



Tipsport liga 2019/2020 - 42. kolo



utorok



HC 07 WPC Koliba Detva - HK Poprad 3:5 (0:2, 1:0, 2:3)

Góly: 29. Ščurko (Andersons, Z. Král), 43. P. Valent (Gašpar), 53. Žilka (Golian) - 3. S. Takáč (L. Kozák, P. Svitana), 16. Jacobs, 47. Lapšanský (Dalhuisen), 52. Lapšanský (Vandas), 59. Handlovský (Erving)



HKM Zvolen - HC Košice 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)

Góly: 21. Halama (Trotter, Tomko), 26. Betker (Thompson, Corrin), 29. Trotter (Halama, Švarný) - 27. J. Sukeľ (Belluš, Skokan), 31. Milý (Bortňák, Koch)



HC Mikron Nové Zámky - HK Nitra 4:2 (2:0, 2:0, 0:2)

Góly: 13. Števuliak (Rogoň, B. Fábry), 16. T. Pospíšil (B. Fábry, Rogoň), 24. Bajtek (T. Pospíšil, Ordzovenský), 29. Števuliak (Andrisík, B. Fábry) - 55. Kerbashian (M. Versteeg, Koyš), 56. Scheidl (Koyš, Yellow Horn)



DVTK Jegesmedvék Miškovec - HK Dukla Ingema Michalovce 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Góly: 12. Göz (P. Kiss, D. Kiss) - 14. Korhonen (Hančák, Ventelä), 28. Lalancette (Spilar)



HC Slovan Bratislava - HC '05 iClinic Banská Bystrica 3:4 po predĺžení (2:1, 0:2, 1:0 - 0:1)

Góly: 1. Zigo (Puliš, Abdul), 6. Basaraba (Urbánek, St. Pierre), 48. Kytnár - 13. Gabor (Žiak, Cardwell), 27. B. Ihnačák (Cardwell, Ďatelinka), 31. Jääskeläinen (Southorn), 62. Hickmott (Hohmann)



MAC Budapešť - HK Dukla Trenčín 3:6 (0:2, 0:1, 3:3)

Góly: 45. Langkow (Orban), 56. Klempa (Strech, Macaulay), 59. Sofron (Klempa, McNally) - 14. J. Švec (Rajnoha), 19. Alderson (McCormack), 33. Paukovček (Hecl, M. Valach), 42. Štach (Alderson), 57. J. Švec (McCormack, Mikyska), 60. Sojčík (Bartovič, J. Švec)



21.1.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v utorňajšom stretnutí 42. kola základnej časti slovenskej Tipsport ligy 2019/2020 na ľade HC 07 WPC Koliba Detva 5:3.Na triumfe "kamzíkov" mal dvojgólovú pečať útočník Adam Lapšanský, ktorý pred niekoľkými dňami prišiel do Popradu z Dukly Trenčín v rámci výmeny za Lukáša Paukovčeka. Podtatranské mužstvo síce vstúpilo do tohto kalendárneho roka prehrou v Nitre (2:3), ale v Detve natiahlo víťaznú sériu už na päť stretnutí.Donedávna ešte líder tabuľky, tím HC Košice, nezabodoval v treťom zápase v rade. Po prehrách v Bratislave (1:6) a doma s Liptovským Mikulášom (1:2) nestačili "oceliari" na Zvolen a pod Pustým hradom podľahli domácim 2:3.V súboji dvoch susedov v tabuľke zvíťazil nováčik z Michaloviec v maďarskom Miškovci 2:1 a dostal sa pred utorňajšieho súpera na 7. pozíciu. Doma sa nedarilo ani druhému maďarskému zástupcovi MAC Budapešť, ktorý nestačil na Duklu Trenčín a prehral 3:6.V regionálnom derby sa nedarilo Nitre, ktorá prehrala v Nových Zámkoch 2:4. O výsledku stretnutia bolo rozhodnuté prakticky už v polovici duelu, keď Patrik Števuliak v 29. min druhým zásahom v stretnutí zvýšil na priebežných 4:0. "Corgoni" dokázali už iba kozmeticky upraviť výsledok dvomi gólmi v záverečných minútach.V šlágri kola medzi bratislavským Slovanom a majstrovskou Banskou Bystricou mali "belasí" začiatok ako z veľkej knihy. Už v 45. sekunde otvoril skóre Tomáš Zigo a keď v 6. min Joe Basaraba zvýšil na 2:0, zdalo sa, že domáci nadviažu na predošlých päť víťazných duelov."Baranov" to však nezlomilo. Ešte do konca prvej tretiny znížili a v druhej dvadsaťminútovke dokonca otočili skóre vo svoj prospech. V 48. min síce vyrovnal na 3:3 Milan Kytnár, ale v 62. min rozhodol o triumfe Bystričanov 13. gólom v sezóne Jordan Hickmott.