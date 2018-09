Slovan doma prehral so Spartakom Moskva

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v utorok v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) so Spartakom Moskva 1:4. Pre "belasých" to bol prvý duel v rámci tohtotýždňovej trojzápasovej domácej série. Zverenci trénera Vladimíra Országha sú v priebežnej tabuľke Západnej konferencie na predposlednom 11. mieste so ziskom ôsmich bodov.